Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντονης αναμέτρησης, όπου οι δύο πυγμάχοι αντάλλαζαν ισχυρά χτυπήματα, με τον ρυθμό να παραμένει υψηλός μέχρι τη στιγμή του νοκ άουτ.

Στιγμές έντασης καταγράφηκαν σε αγώνα πυγμαχίας στο Γαλάτσι, όπου ένα ισχυρό νοκ - άουτ προκάλεσε την πτώση ενός πυγμάχου εκτός των σχοινιών του ρινγκ, σε μια φάση που έχει ήδη γίνει viral στα social media.

Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε, ο αθλητής δέχθηκε καθοριστικό χτύπημα από τον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να εκτοξευτεί προς τα σχοινιά, πριν καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του αγώνα.

Το βίντεο του αγώνα έχει ήδη διαδοθεί ευρέως, προκαλώντας συζητήσεις στους φίλους των μαχητικών αθλημάτων για τη δύναμη του τελειώματος αλλά και την ασφάλεια των αθλητών μέσα στο ρινγκ.

{https://www.instagram.com/reel/DZBM4BpIOoR/}