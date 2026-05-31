Η ανάρτηση του Χρήστου Ράμμου.

Στο πλευρό του Νίκου Μαραντζίδη, στέκεται ο Χρήστος Ράμμος μετά το πρωτοσέλιδο του Documento και την σκληρή απάντηση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος χαρακτήρισε «άθλιο και παντελώς ανυπόστατο» το δημοσίευμα που τον εμφανίζει να συνδέεται με βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.

«Είμαι στο πλευρό του Νίκου Μαραντζίδη. Τον γνωρίζω προσωπικά και γνωρίζω το ήθος του. Εξ άλλου είμαι γενικότερα στο πλευρό κάθε ανθρώπου που υφίσταται την αθλιότητα και την τοξικότητα μιας συγκεκριμένης μορφής άσκησης πολιτικής, μιας συγκεκριμένης μορφής δημοσιογραφίας και κάποιων [δυστυχώς όχι λίγων] μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός ο εκπεσμός του επιπέδου του δημοσίου λόγου οδηγεί σε εμφυλιοπολεμικές και μισαλλόδοξες συμπεριφορές και καθιστά αδύνατο κάθε διάλογο» έγραψε ο κ. Ράμμος.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Νίκος Μαραντζίδης υποστήριξε χθες ότι η στοχοποίησή του εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ., κάνοντας λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για πιθανές πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από το δημοσίευμα και τόνισε πως «αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Στη συνέχεια κατέληξε, ότι προτίθεται να κινηθεί άμεσα νομικά, αξιοποιώντας κάθε δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος για την προάσπιση της αλήθειας.