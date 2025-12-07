Εκδήλωση στις 11 το πρωί, στη σκιά των εξελίξεων με τον... εξώστη του «Παλλάς»!

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιείται στις 11 το πρωί της Κυριακής στο δημαρχείο της Δράμας.

Δεν είναι μόνο το θέμα που διαπραγματεύονται οι ομιλητές. «Για μια δυναμική αντιπολίτευση σήμερα, για μια αξιόπιστη εναλλακτική αύριο».

Είναι πως οι εξελίξεις στο χώρο είναι ραγδαίες και καταλυτικές ως προς τη σημερινή κατάσταση.

Πολύ περισσότερο αν προκειμένου να συζητήσουν γι΄ αυτές στο πάνελ των ομιλητών βρίσκονται ο Διονύσης Τεμπονέρας, με το άρθρο του στο Dnews το Σάββατο (ΕΔΩ) να συζητιέται αρκετά, ο Κωστής Καρπόζηλος από τη Νέα Αριστερά (η διάσπαση για την οποία τείνει να βρίσκεται προ των πυλών), ο Νίκος Μαραντζίδης, εκ των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος από το ΠΑΣΟΚ και την Ανανεωτική Αριστερά.

Κάτι μας λέει ότι από την εκδήλωση θα βγουν ειδήσεις...

Β.Σκ.