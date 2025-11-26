O καθηγητής εκτιμά ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι προάγγελος ενός νέου κόμματος.

Έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ως πολιτικά κόμματα, δήλωσε ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Νίκος Μαραντζίδης στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Απαντώντας στην ερώτηση αν πιστεύει ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι προάγγελος ενός νέου κόμματος είπε «ναι, είναι μια απαραίτητη ενέργεια από αυτές που όφειλε να κάνει εφόσον θα ήθελε να επανέλθει στην ενεργό πολιτική».

Σχετικά με την επιτυχία του βιβλίου, που ξεπούλησε μέσα σε λίγες ώρες, είπε: «Για μένα είναι μεγάλη έκπληξη, γιατί τα πολιτικά βιβλία ενώ κάνουν πολύ επικοινωνιακό θόρυβο, δεν πουλάνε τόσο. Έχω πολλές εξηγήσεις, μια από αυτές είναι γιατί πράγματι ο πρωταγωνιστής μέχρι σήμερα για μια ολόκληρη περίοδο δεν είχε μιλήσει και άρα υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τα πιο παλιά γεγονότα και για τα πιο πρόσφατα του ’23».

«Το βιβλίο πήρε τεράστια δημοσιότητα, εντυπωσιακή, για πάρα πολλούς λόγους όμως αυτό σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρωταγωνιστής σε αυτήν τη χώρα. Υπάρχει ζήτηση για τον Αλέξη Τσίπρα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «Βεβαίως θα έχει κέρδος πολιτικό ο κ. Τσίπρας. Όμως θα έρθει η ώρα της πολιτικής δηλαδή θα πρέπει ο Τσίπρας να κριθεί στο πεδίο των πολιτικών του προτάσεων και της ικανότητάς του να παρουσιάσει μια νέα ηγετική ομάδα και μια πολιτική πρόταση η οποία θα μπορεί να συνεγείρει τον κόσμο».

Ερωτηθείς πόσο αληθή είναι τα γεγονότα που αναφέρονται για τις συνομιλίες Τσίπρα με Αχτσιόγλου και Χαρίτση, απάντησε: «Είναι αληθή 100%. Με την κυρία Αχτσιόγλου ήμουνα μάρτυρας και έγινε ακριβώς όπως περιγράφεται στο βιβλίο. Αν είχε μαντικές ικανότητες ο Τσίπρας στις 23 Μαΐου του ’23 στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου όταν έκανε την πρόταση στην κυρία Αχτσιόγλου να αναλάβει ότι τον Αύγουστο, τέσσερις μήνες μετά, θα εμφανιζόταν ο κ. Κασσελάκης τι να πω είχε μαντικές ικανότητες, πάντως εκείνη τη στιγμή όχι απλώς δεν του περνούσε από το μυαλό η ύπαρξη Κασσελάκη ως προέδρου κόμματος αλλά δεν υπήρχε θέμα».

Κληθείς να εκτιμήσει αν το βιβλίο Τσίπρα είναι το τελευταίο βήμα πριν την ίδρυση νέου κόμματος, είπε: «Σίγουρα το βιβλίο είναι ένας σταθμός και για τη χώρα και για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένας σταθμός γιατί κλείνει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν και αυτό ήταν απολύτως αναγκαίο αν ήθελε να γράψει ένα "καινούργιο βιβλίο" και το καινούργιο βιβλίο είναι η δημιουργία νέου κόμματος ή μια νέα πολιτική πρωτοβουλία.

Αναφορικά με την κριτική που γίνεται περί αποποίησης ευθυνών, ανέφερε: «Δεν βλέπω καμία αποποίηση ευθυνών, είναι ένα βιβλίο που έχει σε πάρα πολλές σελίδες του ανάληψη ευθύνης ή αναστοχασμό αν αυτό έγινε σωστά».

Για το Μάτι, ανέφερε: «Καταρχήν στο Μάτι έχει ανάληψη ευθύνης όταν έγινε όχι εκ των υστέρων. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε τη μεγάλη πολιτική ευθύνη τότε και είπε έχουμε ευθύνη. Στο βιβλίο υπάρχει απόσπασμα από την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο εκείνες τις ημέρες για τα γεγονότα. Μπορείτε να μου φέρετε ένα παράδειγμα Έλληνα πρωθυπουργού που έχει ασκήσει αυτοκριτική και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο; Έχει κάνει ποτέ αυτοκριτική ο Α. Παπανδρέου για την περίοδο ’85-’89; Έκανε ποτέ αυτοκριτική ο Κ. Σημίτης; Έκανε ποτέ αυτοκριτική ο Α. Σαμαράς ή ο Κ. Καραμανλής για κάτι;».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι μπορεί να παραμείνουν ως έχουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, απάντησε: «Θεωρώ ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα εξουσίας από τότε που εκλέχτηκε ο Κασσελάκης και κατ΄ επέκταση έκλεισε ο κύκλος του και ως πολιτικό κόμμα. Όπως, κατά τη γνώμη μου, έκλεισε και ο κύκλος της Νέας Αριστεράς ως πολιτικό κόμμα».

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι ο κ. Τσίπρας θα κάνει μια ομοσπονδία κομμάτων, είπε: «Αν ο Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει έναν συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπω γιατί δεν έμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ για να το κάνει αυτό. Άρα, θεωρώ ότι η πολιτική πρωτοβουλία που ήταν ύψιστης σημασίας και με όρους πολιτικής και με όρους ηθικής, που ήταν να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να ξεκινήσει μια πορεία προς τον λαό όπως ο ίδιος είπε αφουγκραζόμενος την κοινωνία, δεν μπορεί να γίνει με όρους συνομοσπονδίας κομμάτων που βρίσκονται σε βαθιά κρίση και σε βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό τους».

Σχετικά με τη «μάχη» Τσίπρα-Ανδρουλάκη, σχολίασε: «Δεν νομίζω ότι ο Α. Τσίπρας πρέπει να εστιάσει, και ούτε και θα το κάνει, σε μια λογική αναμέτρησης εντός του πεδίου της Κεντροαριστεράς, δεν σκέφτεται έτσι. Ο στόχος είναι ένας, πρέπει να ανατραπεί η κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυρ. Μητσοτάκη και αυτό για να γίνει χρειάζεται μια νέα πολιτική πρόταση και μια ανασύνθεση συνολικά του χώρου της Κεντροαριστεράς. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα δει ο Τσίπρας στην πορεία και δεν έχει σίγουρα να κάνει με τον Ν. Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, ο αντίπαλος του Τσίπρα είναι ο Μητσοτάκης.»