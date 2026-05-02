Η οργισμένη αντίδραση του πρώην επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών.

Κόμμα Τσίπρα ακόμα δεν έχουμε δει, κάποιοι έσπευσαν να βρουν τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Η οργισμενη διάψευση του πρώην επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, Χρήστου Ραμμου, είναι ενδεικτική της ενόχλησης του ανώτατου δικαστικού για την εμπλοκή του ονόματος του σε πολιτικά παίγνια.

Η εκτίμηση που υπάρχει στην πλευρά του κ. Ράμμου είναι πως πρόκειται για ακόμα μια προβοκατσια, με στόχο να εμφανίσει ως πολιτικά υποκινούμενες τις πρωτοβουλίες που πήρε με τη θεσμική του ιδιότητα για τη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών.

Πολύ περισσότερο τώρα που οι εξελίξεις τρέχουν και δεν φαίνεται να ανακόπτονται από πρωτοβουλίες όπως η νέα αρχειοθέτηση Τζαβέλλα…

Ν.Α.