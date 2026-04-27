Εντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του εισαγγελέα Κων. Τζαβέλλα.

«Μένω άφωνος». Με αυτές τις δύο λέξεις αντέδρασε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, παραγνωρίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν από την επ' ακροατηρίω διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Στην προσπάθειά του ο κ. Τζαβέλλας να αποδυναμώσει όλο το αποδεικτικό υλικό αναφέρει ότι «δεν προέκυψαν νεότερα ουσιώδη στοιχεία, ανατρεπτικά του συμπεράσματος του εκδοθέντος εισαγγελικού πορίσματος». Σε άλλο σημείο υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά δεν «επιβεβαιώνονται» και για τον λόγο αυτό με τη δικαστική απόφαση ζητείται να γίνει νέος γύρος έρευνας.

Όσον αφορά το αδίκημα της κατασκοπείας, που το δικαστήριο αποφάσισε πως θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, ο κ. Τζαβέλλας αποφαίνεται πως δεν διακυβεύονταν κρατικά μυστικά και άρα δεν χρειάζεται καν να εξεταστεί!

Παρά την απόφαση «κόλαφο» του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει ότι δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση, θεωρώντας πως δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την ανάσυρση της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Ανώτατο Δικαστήριο, «ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27-04-2026 Πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης. Αναλυτικότερα τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Συνεπώς τα συμπεράσματα των πορισμάτων του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται».