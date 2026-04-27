Δεν χωρά αμφιβολία πως η πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο αποτελεί την είδηση της ημέρας. Κάτι λιγότερο από εξήντα ημέρες πριν τη λήξη της θητείας του ο κ. Τζαβέλλας απέρριψε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπείας και τυχόν εμπλοκή εννέα τουλάχιστον επιπλέον προσώπων, όπως είχε ζητήσει η καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμειλειοδικείου Αθηνών. Με απλά λόγια, ο κ. Τζαβέλλας φέρεται να εξέτασε τα στοιχεία που προέκυψαν στη δίκη και παρόλα αυτά έκρινε πως η αρχειοθέτηση Ζήση - Αδειλίνη ήταν ορθή.

Στην Πράξη που εξέδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφορικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν από την επ' ακροατηρίω διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, επιμένει πως όλα αυτά ήταν «γνωστά στον διενεργήσαντα την έρευνα, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου (ενδεικτικά, βλ. σελ. 90, 91, 96, 253 επ. του από 25-07-2024 Αχιλλέα ΖΗΣΗ που είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται, δηλαδή, για νεότερα, ουσιώδη ή άγνωστα, στον κρίναντα εισαγγελικό λειτουργό, στοιχεία».

Επιπλέον, αναφέρει ότι «δεν προέκυψαν νεότερα ουσιώδη στοιχεία, ανατρεπτικά του συμπεράσματος του εκδοθέντος εισαγγελικού πορίσματος». Σε άλλο σημείο υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά δεν «επιβεβαιώνονται» και για το λόγο αυτό με τη δικαστική απόφαση ζητείται να γίνει νέος γύρος έρευνας. Όσον αφορά το αδίκημα της κατασκοπείας που το δικαστήριο αποφάσισε πως θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, ο κ. Τζαβέλλας αποφαίνεται πως δεν διακυβεύονταν κρατικά μυστικά και άρα δεν χρειάζεται καν να εξεταστεί!

Αγνόησαν νέα στοιχεία

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον ωστόσο στην απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, μόλις την περασμένη Παρασκευή, συνήγορος θύματος των υποκλοπών κατέθεσε επίσημο αίτημα στον κ. Τζαβέλλα, να τον ενημερώσει σε ποιον αντιεισαγγελέα θα χρεώσει την υπόθεση, προκειμένου να του καταθέσει σειρά εγγράφων που φέρονται να επιβεβαιώνουν το σκεπτικό του Μονομελούς για το αδίκημα της κατασκοπείας. Παρασκευή δηλαδή πήρε αριθμό πρωτοκόλλου το αίτημα για νέα στοιχεία, Δευτέρα ο κ. Τζαβέλλας έκρινε πως η υπόθεση δεν ανασύρεται από το αρχείο, πριν καν λάβουν γνώση των νέων στοιχείων. Αν μη τι άλλο, στον Άρειο Πάγο γνωρίζουν από το κατάλληλο timing...

Αξίζει να διευκρινιστεί πως η εν λόγω απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επηρεάζει την περαιτέρω διερεύνηση του σκανδάλου ως προς τα κακουργήματα και τα επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν επηρεάζει την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό για τους πρωτόδικα καταδικασθέντες σε 126 χρόνια Ταλ Ντίλιαν,Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιο και Γιάννη Λαβράνο, με το Εφετείο να έχει οριστεί για τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υ.Γ. 1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, η εν λόγω απόφαση αποτελεί ένα de facto μήνυμα προς τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος προ μηνός απειλούσε δημόσια και ευθέως τον κ. Μητσοτάκη πως θα έχει την τύχη του Νίξον μετά το Watergate, υπογραμμίζοντας πως δεν θα γίνει ο ίδιος αποδιοπομπαίος τράγος.

Υ.Γ. 2: Αν και ήσσονος σημασίας, αξίζει να σημειωθεί πως οι δικαστικοί συντάκτες δεν έμαθαν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την Πράξη που εξέδωσε, όπως γίνεται πάντοτε, αλλά από διαρροή στον Τύπο. Έχει και αυτό τη σημασία του..

