Το σύστημα λειτουργεί με αυτοματοποιημένη καταγραφή εικόνας και βίντεο, τα οποία στη συνέχεια αξιολογούνται πριν την τελική βεβαίωση της παράβασης.

Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία του πιλοτικού συστήματος «έξυπνων» καμερών οδικής ασφάλειας, το οποίο καταγράφει και βεβαιώνει παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν εντοπιστεί περίπου 2.500 παραβάσεις στο αρχικό στάδιο εφαρμογής του συστήματος, το οποίο καλύπτει σημεία υψηλής κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και επικινδυνότητας.

Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ποσοστό των ενστάσεων που γίνεται δεκτό δεν ξεπερνά το 2%, γεγονός που οι αρμόδιες αρχές αποδίδουν στην ακρίβεια των ψηφιακών καταγραφών και στην τεκμηρίωση των παραβάσεων μέσω οπτικού υλικού.

Το νέο μοντέλο ελέγχου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ψηφιοποίησης της οδικής αστυνόμευσης, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Μέσω του συστήματος, οι οδηγοί ενημερώνονται ψηφιακά για τις παραβάσεις τους και έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης.

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Παράλληλα, το δίκτυο καμερών αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες, καλύπτοντας περισσότερα σημεία του οδικού δικτύου, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η παρουσία τους ήδη λειτουργεί αποτρεπτικά στην παραβατικότητα.

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