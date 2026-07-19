Τα όμορφα και σπάνια ονόματα που έχουν σήμερα την τιμητική τους.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο Ιουλίου, σήμερα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Δίου, καθώς και της Οσίας Μακρίνης αδελφής Μεγάλου Βασιλείου.

Έτσι, την Κυριακή 19 Ιουλίου γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Γαρυφαλλιά, Γαριφαλιά

Διός, Δίας

Μακρίνα

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Οσία Μακρίνα

Η γιορτή της 19ης Ιουλίου είναι αφιερωμένη στην Οσία Μακρίνα, μία από τις σημαντικότερες μορφές της πρώτης Εκκλησίας. Ήταν η μεγαλύτερη αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης και διακρίθηκε για την πίστη, τη φιλανθρωπία και την ασκητική ζωή της. Με την προσωπική της στάση και το παράδειγμά της επηρέασε καθοριστικά την πνευματική πορεία των αδελφών της, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της Ορθοδοξίας.

Συγκεκριμένα, η Οσία Μακρίνα μεγάλωσε σε οικογένεια με βαθιά χριστιανική πίστη. Την ανέθρεψε η ευσεβής μητέρα της, Εμμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου. Από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στην αγαθοεργία και φρόντισε με αφοσίωση την ανατροφή των αδελφών της, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της πνευματικής τους ζωής.

Μάλιστα, η Οσία Μακρίνα είχε αρραβωνιαστεί, όμως ο μνηστήρας της πέθανε πριν από τον γάμο. Μετά την απώλεια αυτή αποφάσισε να αφιερώσει ολοκληρωτικά τη ζωή της στον Θεό. Μαζί με τη μητέρα της εγκαταστάθηκε σε γυναικεία μονή στον Πόντο, κοντά στον ποταμό Ίρη. Στην ίδια περιοχή ασκήτευε και ο αδελφός της, ο Μέγας Βασίλειος. Στη μονή αφιέρωσε τη ζωή της στη μελέτη της Αγίας Γραφής, στην προσευχή και στη διακονία προς τον συνάνθρωπο. Η καθημερινότητά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσφορά και την έμπρακτη αγάπη.

Ακόμα, η Οσία Μακρίνα ακολούθησε πιστά τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο:«ἀγαθοεργείν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοὺς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς αἰωνίου ζωῆς». Το χωρίο προτρέπει τους πιστούς να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε καλά έργα, να προσφέρουν με προθυμία τα αγαθά τους, να είναι απλοί και γενναιόδωροι, ώστε να αποκτήσουν τον αληθινό πνευματικό θησαυρό και την αιώνια ζωή.

Η Οσία Μακρίνα έζησε σύμφωνα με αυτές τις αρχές μέχρι το τέλος της ζωής της, αποτελώντας διαχρονικό πρότυπο πίστης, ταπεινοφροσύνης και ανιδιοτελούς προσφοράς.

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