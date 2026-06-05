Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες αποθήκευσης, θεωρούνται πλέον από πολλούς παράγοντες της αγοράς ως μέσα ενίσχυσης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και μείωσης της έκθεσης σε γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η παρατεταμένη κρίση στα Στενά του Ορμούζ αναδιαμορφώνει τη συζήτηση γύρω από την ενεργειακή ασφάλεια, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες των ορυκτών καυσίμων και ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ της επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης.

Για δεκαετίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονταν στο επίκεντρο της κριτικής λόγω της εξάρτησής τους από τις καιρικές συνθήκες και της μεταβλητότητας της παραγωγής τους. Αντίθετα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας θεωρούνταν οι βασικοί πυλώνες της ενεργειακής ασφάλειας. Ωστόσο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχουν ανατρέψει αυτή την αντίληψη.

Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινεί υπό κανονικές συνθήκες περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η διακοπή της λειτουργίας του έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, την ενεργειακή επάρκεια και την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της εγχώριας παραγωγής ενέργειας. Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες αποθήκευσης, θεωρούνται πλέον από πολλούς παράγοντες της αγοράς ως μέσα ενίσχυσης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και μείωσης της έκθεσης σε γεωπολιτικούς κινδύνους.

Παράλληλα, η ταχεία πρόοδος στον τομέα των μπαταριών συμβάλλει στην αντιμετώπιση της μεταβλητότητας των ανανεώσιμων πηγών. Οι αυξημένες δυνατότητες αποθήκευσης επιτρέπουν την αξιοποίηση της πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη διοχέτευσή της στο δίκτυο κατά τις ώρες αυξημένης ζήτησης ή μειωμένης παραγωγής.

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Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει ιδιαίτερα τις οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγόμενα καύσιμα, με τις συνέπειες να γίνονται αισθητές τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη και την Αφρική. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους ασκεί πιέσεις στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ εντείνει τους φόβους για επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, η αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών φυσικού αερίου δημιουργεί νέες μορφές εξάρτησης, καθώς αρκετές χώρες στρέφονται σε αυξημένες εισαγωγές LNG από άλλες περιοχές του κόσμου. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυσκολία απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και ενισχύει τη συζήτηση για την ανάγκη ανάπτυξης εγχώριων ενεργειακών πόρων.