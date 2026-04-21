Πλησιάζει στον ορίζοντα ο τερματισμός της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν εξακόντισαν απειλές η μια εναντίον της άλλης χθες Δευτέρα, προπαραμονή του τέλους της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που κήρυξαν, καθώς συνεχίζει να περιβάλλει αβεβαιότητα την ενδεχόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσά τους στην πρωτεύουσα Πακιστάν.

Πηγή ενήμερη σχετικά στην Ουάσινγκτον διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει «σύντομα» για να διεξαγάγει συνομιλίες με αντιπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ωστόσο δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στην Ουάσινγκτον δεν κυκλοφορούσε καμιά επίσημη πληροφορία για τις πιθανές συνομιλίες αργά χθες το βράδυ, ενώ πλέον πλησιάζει στον ορίζοντα ο τερματισμός της κατάπαυσης του πυρός από την 8η Απριλίου ανάμεσα στα δυο κράτη, ορκισμένους εχθρούς, έπειτα από έναν και πλέον πολέμου που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή και κλόνισε την παγκόσμια οικονομία.

Το τελεσίγραφο εκπνέει «το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, χαρακτηρίζοντας «πολύ απίθανη» την παράταση της ανακωχής. Θα τερματιστεί, στη θεωρία, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ώρα Τεχεράνης.

«Δεν δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε απειλούμενοι και, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων, προετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», αντέταξε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, μέσω X.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/mb_ghalibaf/status/2046339369884086287}

Το Ιράν δεν έχει «σε αυτό το στάδιο» προγραμματίσει τίποτε «για τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων», «δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση για το ζήτημα αυτό», δήλωνε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη, εκφράζοντας τις αμφιβολίες της κυβέρνησής του για τη «σοβαρότητα» της Ουάσινγκτον.

Αν οι αμερικανικές απαιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί προτού εκπνεύσει η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός, «θα αρχίσουν να εκρήγνυνται πολλές βόμβες», απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο PBS αυτή τη φορά, αφού νωρίτερα αυτόν τον μήνα διεμήνυσε πως θα αφανιστεί «ένας πολιτισμός ολόκληρος» στο Ιράν.

Ο αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως θα συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, «όσο δεν υπάρχει "ντιλ"», όπως το έθεσε μέσω Truth Social, διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν έχει διαφυγόντα έσοδα «500 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα», ποσού που «δεν αντέχει», ούτε καν «βραχυπρόθεσμα».

«Τουλάχιστον 26 πλοία του ιρανικού σκιώδους στόλου παρέκαμψαν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ» αφότου επιβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, τόνισε πάντως χθες ο εξειδικευμένος στις ναυτιλιακές υποθέσεις ιστότοπος Lloyd’s List Intelligence.

«Δεν υπάρχει φως»

Στην Τεχεράνη, όπου τα κυριότερα αεροδρόμια λειτούργησαν ξανά χθες, για πρώτη φορά έπειτα από εβδομάδες, η ζωή έμοιαζε να έχει επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς, μεταξύ γεμάτων καφέ, αθλούμενων και περιπατητών σε πάρκα.

Όμως πολλοί εξέφραζαν μοιρολατρία και εξάντληση. «Ό,τι κι αν γίνει, χαμένος θα είναι ο ιρανικός λαός», είπε μια βιολόγος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά της. Η 39χρονη Σαγάρ ανέφερε ότι «Δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Η οικονομική κατάσταση είναι φρικτή. Αυτοί (σ.σ. οι αρχές) συλλαμβάνουν κόσμο για το τίποτα. Οι εκτελέσεις πολλαπλασιάζονται. Όπως και οι άσχημες ειδήσεις».

Υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ελαφρά σήμερα, αφού ανέβηκαν ξανά την προηγουμένη, εξαιτίας της αναζωπύρωσης των εντάσεων για τα Στενλα του Ορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες.

Πρέπει «να παραμείνει ανοικτό», υπογράμμισε ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου

Αντιμέτωπο με τη συνέχιση του αμερικανικού αποκλεισμού, το Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο πως επαναφέρει τον «αυστηρό έλεγχο» των Στενών, ανακαλώντας την απόφαση της προηγουμένης να το ανοίξει.

Ακόμη, η Τεχεράνη διεμήνυσε πως «θα ανταποδώσει σύντομα» τη σύλληψη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις του φορτηγού πλοίου Touska, υπό ιρανική σημαία, στον κόλπο του Ομάν προχθές Κυριακή.

{https://x.com/CENTCOM/status/2046079980551954702}

«Πιθανόν δεν θα κινηθούμε προς συμφωνία. Καθεμιά πλευρά επιβάλλει αποκλεισμό σε διαφορετικές τοποθεσίες, οι Ιρανοί στη στροφή των Στενών, οι ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν και στην έξοδο», συνόψισε στο AFP ο ερευνητής Πιερ Ραζού.

Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας αναμένεται να τεθεί ξανά ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, όπως και την 11η Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, στις πρώτες συνομιλίες αυτού του επιπέδου εδώ και δεκαετίες.

Πέρα από το Ορμούζ, το χάσμα ανάμεσα στις δυο πλευρές παραμένει επίσης αγεφύρωτο όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, το Ιράν «δέχτηκε» να παραδώσει στις ΗΠΑ τις ποσότητες ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει.

Η Ισλαμική Δημοκρατία το διέψευσε ξανά χθες.

Η Τεχεράνη, που αρνείται εδώ και δεκαετίες πως έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, τονίζει πως είναι κυριαρχικό δικαίωμά της να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Για το άλλο μέτωπο του πολέμου, τον Λίβανο, αναμένεται να διεξαχθούν μεθαύριο Πέμπτη συνομιλίες ανάμεσα στην ισραηλινή και τη λιβανική κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον, επιβεβαίωσε χθες εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας. Όπως και στην πρώτη συνάντηση, τη 14η Απριλίου, θα γίνουν σε επίπεδο πρεσβευτών.

Την Παρασκευή τέθηκε σε εφαρμογή εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν. Τα μέρη αλληλοκατηγορούνται από την πρώτη ημέρα για παραβιάσεις της.

Τα δεκαπέντε κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασαν χθες την επίθεση που είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του δυο ημέρες νωρίτερα γάλλος υπαξιωματικός ο οποίος υπηρετούσε στη δύναμη των κυανόκρανων στον Λίβανο και να τραυματιστούν άλλα τρία μέλη της αποστολής, αξιώνοντας οι δράστες «να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς καθυστέρηση».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για την επίθεση.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός του λιβανικού υπουργείου Υγείας κάνει λόγο για 2.387 νεκρούς τις έξι εβδομάδες του πολέμου.