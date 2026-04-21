Οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα γύρω από τη δεύτερη φάση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λίγες ώρες πριν από τη λήξη μιας εύθραυστης εκεχειρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής στο Πακιστάν, ωστόσο η στάση της Τεχεράνης υποδηλώνει απροθυμία για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του ότι η χώρα του «δεν αποδέχεται διαπραγματεύσεις υπό την απειλή» και προειδοποίησε για νέες κινήσεις στο πεδίο.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με σκληρή ρητορική, απειλώντας με συντριπτική στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας πριν από τη λήξη της εκεχειρίας. «Θα αρχίσουν να πέφτουν πολλές βόμβες», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν κατά 1,51% στα 88,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ σημείωσε πτώση 0,68% στα 94,87 δολάρια. Η διόρθωση έρχεται μετά τη σημαντική άνοδο της Δευτέρας, όταν οι τιμές είχαν ενισχυθεί κατά 7% και 5% αντίστοιχα.

Οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, όπου οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα συνεχίζουν να περιορίζουν την προσφορά και να ενισχύουν τη μεταβλητότητα. Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά την κατάσχεση ιρανικού πλοίου από αμερικανικές δυνάμεις την Κυριακή, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατηγικής αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κρίση έχει ήδη οδηγήσει σε αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για τις τιμές πετρελαίου το 2026. Εάν οι τιμές φτάσουν και διατηρηθούν στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί νέα παραγωγή έως και 2,1 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από τη Νότια Αμερική.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν εκτόξευσε μόνο τις τιμές, αλλά ανέδειξε και το πόσο επικίνδυνα συγκεντρωμένη είναι η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.