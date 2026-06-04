Η τέταρτη σεζόν δημοφιλούς σειράς, γίνεται η πρώτη σεζόν της που δεν βρίσκει θέση στη λίστα με τις 10 καλύτερες σειρές στην ιστορία του Netflix.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise, μια σεζόν του Bridgerton δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς σειρές όλων των εποχών του Netflix.

Τώρα που το (απαιτούμενο για το εν λόγω τσαρτ) 91ήμερο παράθυρο έχει κλείσει επίσημα για την τέταρτο σεζόν, έχουμε επιτέλους μια πλήρη εικόνα της τηλεθέασής της—και αυτό σηματοδοτεί μια αλλαγή κατεύθυνσης για το στέμμα του Shondaland.

Μέχρι τώρα, το Bridgerton έχει ένα αψεγάδιαστο ιστορικό. Η πρώτη, δεύτερη και τρίτη σεζόν, ακόμη και η περιορισμένη σειρά Queen Charlotte: A Bridgerton Story, κατάφεραν όλες να βρουν με επιτυχία μία θέση στη λίστα με τις 10 καλύτερες αγγλικές σειρές όλων των εποχών του Netflix, αποδεικνύοντας την παγκόσμια κυριαρχία του franchise.



Δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον τέταρτο κύκλο ο οποίος μένει εκτός, καθώς έχουν περάσει -και επίσημα- 91 ημέρες από την πρεμιέρα του δεύτερου μέρους της τέταρτης σεζόν του Bridgerton στις 26 Φεβρουαρίου (η ακριβής ημερομηνία λήξης ήταν η 28η Μαΐου).



Όσο για το πόσο κόντα στη συγκεκριμένη λίστα έφτασε η τέταρτη σεζόν του Bridgerton, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η σεζόν φέρεται να κυμαίνεται κάπου μεταξύ 92 και 95 εκατομμυρίων προβολών. Ένας αριθμός που την αφήνει ερίπου 3-6 εκατομμύρια προβολές μακριά από το όριο των 98,2 εκατομμυρίων που απαιτείται αυτή τη στιγμή για να μπει στη λίστα με τις 10 καλύτερες όλων των εποχών του Netflix. Κοντά, αλλά όχι ακριβώς και τόσο κοντά.

Σημειώνεται ότι η τέταρτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς βασίζεται στο τρίτο μυθιστόρημα της Julia Quinn με τίτλο «An Offer From a Gentleman» και επικεντρώνεται στον Μπένεντικτ, τον ατίθασο, ανεξάρτητο και ιδιαίτερα ζωηρό γιο της οικογένειας.

{https://youtu.be/P87Exm0VMrI?si=unYwj2Dfr2vwH-VX}



Οι φαν πάντως δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το μέλλον της σειράς. Παρά το γεγονός ότι η τέταρτη σεζόν δεν κατάφερε να μπει στη διάσημη λίστα όλων των εποχών, το Netflix έχει ήδη επενδύσει σημαντικά στο μέλλον της σειράς, και με τα θεμέλια να έχουν τεθεί για την πέμπτη και την έκτη σεζόν οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί, το Bridgerton θα προσπαθήσει αναμφίβολα να κερδίσει ξανά το στέμμα.