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«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Ο Ορφέας σκέφτεται να θυσιάσει δικά του χρήματα για να σώσει τον πατέρα του…

Η Σοφία απομονώνεται όλο και περισσότερο και η εμμονή της με τον Θεόφιλο αρχίζει να παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις.

Ο Άγγελος και ο Κανελλόπουλος αντιλαμβάνονται ότι η υπόθεση της διαθήκης μπορεί να κρύβει νέες ανατροπές, ενώ ο Ορφέας σκέφτεται να θυσιάσει δικά του χρήματα για να σώσει τον πατέρα του.

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