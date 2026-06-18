Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».
Ο Ορφέας σκέφτεται να θυσιάσει δικά του χρήματα για να σώσει τον πατέρα του…
Η Σοφία απομονώνεται όλο και περισσότερο και η εμμονή της με τον Θεόφιλο αρχίζει να παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις.
Ο Άγγελος και ο Κανελλόπουλος αντιλαμβάνονται ότι η υπόθεση της διαθήκης μπορεί να κρύβει νέες ανατροπές, ενώ ο Ορφέας σκέφτεται να θυσιάσει δικά του χρήματα για να σώσει τον πατέρα του.
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Η Στυλιανή προσπαθεί να σταθεί όρθια μετά τον θάνατο του Μάκη, βρίσκοντας παρηγοριά στο παιδί που περιμένει.
Παράλληλα, ο Χάρης πλησιάζει ξανά την Κατερίνα και ο Γιώργος ανοίγει για πρώτη φορά το θέμα ενός κοινού μέλλοντος με την Εβίτα.