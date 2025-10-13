Ο τέταρτος κύκλος θα μας θυμίσει το παραμύθι της Σταχτοπούτας.

Το Netflix αποκάλυψε την ημερομηνία κυκλοφορίας της τέταρτης σεζόν του Bridgerton που -και αυτό- θα χωριστεί σε δύο μέρη.

Το κεντρικό πρόσωπο του νέου επερχόμενου κύκλου θα είναι ο Benedict. Ατίθασος, ανεξάρτητος και ιδιαίτερα ζωηρός, σε αντίθεση με τα αδέρφια του, ο ίδιος δεν έχει καμία πρόθεση να νοικοκυρευτεί.

Παρά λοιπόν το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος αδελφός του είναι ευτυχισμένοι στο γάμο τους, ο Benedict είναι απρόθυμος να ακολουθήσει τα βήματά τους, όταν τον συναντάμε ξανά στην τέταρτη σεζόν. Τουλάχιστον μέχρι που μια γοητευτική γυναίκα τραβά την προσοχή του στο χορό μεταμφιεσμένων της Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

Η ιστορία του νέου κύκλου είναι εν ολίγοις μια μικρή παραλλαγή της Σταχτοπούτας, χωρίς την κολοκύθα, αλλά γεμάτη μαγεία και ρομαντισμό.



{https://youtu.be/_7R8XRdGlyw?si=mr7sWqndNztkcOSB}

Ο Benedict θα γνωρίσει την μυστηριώδη γυναίκα ως την Κυρία με το Ασημένιο Φόρεμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι η Sophie, μια πολυμήχανη υπηρέτρια με τα δικά της μυστικά, όνειρα, αλλά και εμπόδια που πρέπει να ξεπερνά. Είτε πρόκειται για τον αγώνα της για κοινωνική θέση είτε για την προσπάθεια να κρύψει τα συναισθήματά της από τον Benedict.

Σημειώνεται ότι η τέταρτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς βασίζεται στο τρίτο μυθιστόρημα της Julia Quinn με τίτλο «An Offer From a Gentleman».

Η νέα σεζόν θα έχει συνολικά οκτώ επεισόδια. Το πρώτο μέρος θα προβληθεί στο Netflix στις 29 Ιανουαρίου 2026 και το δεύτερο στις 26 Φεβρουαρίου.