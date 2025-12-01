«Ενδεικτική είναι η υπόθεση σίτισης "φοιτητών-φαντασμάτων" στη Φοιτητική Εστία Πάτρας, με εταιρεία να χρεώνει 290.000 ευρώ εν μέσω lockdown, ενώ οι εστίες ήταν κλειστές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Οι σοβαρές αποκαλύψεις από την ιστοσελίδα tvxs.gr για εικονικούς διαγωνισμούς, αναθέσεις σε εταιρείες-κελύφη και διαχειριστική ασυδοσία στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης εκθέτουν το υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, φορέας που διαχειρίζεται δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους, φέρεται να λειτουργούσε ως πεδίο προνομιακής πρόσβασης για ημετέρους, με έργα που δεν παραδόθηκαν, εταιρείες φαντάσματα και σπατάλη εκατομμυρίων», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ενδεικτική είναι η υπόθεση σίτισης "φοιτητών-φαντασμάτων" στη Φοιτητική Εστία Πάτρας, με εταιρεία να χρεώνει 290.000 ευρώ εν μέσω lockdown, ενώ οι εστίες ήταν κλειστές. Έλεγχοι αποκάλυψαν παράνομες κατατμήσεις έργων και δεκάδες μη σύννομους διαγωνισμούς, ενώ η ίδια η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ παραδέχθηκε ότι η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά απαιτεί πλήρη διαφάνεια, δημοσιοποίηση όλων των συμβάσεων και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Για το ζήτημα αυτό, ο βουλευτής Α’ Αθήνας Νάσος Ηλιόπουλος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.