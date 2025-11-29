Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά ασκεί δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με την επιστροφή ενοικίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Ο άνιωθος Κ. Πιερακακης με μία χθεσινή προκλητική ανακοίνωση μιλούσε για "μέτρα ανάσας" για 900.000 δικαιούχους. Τώρα πως αυτό μπορεί να συμβεί με προϋπολογισμό 199 εκ. ευρώ μόνο η κυβέρνηση το ξέρει.Την στιγμή που τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν ξανά το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να εργάζεται μόνο για τα κέρδη των λίγων και του real estate».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Εδώ και λίγες ώρες εκατοντάδες καταγγελίες πολιτών αναδεικνύουν το φιάσκο με την επιστροφή ενοικίου. Καταγγελίες που αφορούν ποσά ακόμα και δέκα φορές λιγότερα από αυτά που υποτίθεται ότι θα έπαιρναν οι δικαιούχοι.

Ο άνιωθος Κ. Πιερακακης με μία χθεσινή προκλητική ανακοίνωση μιλούσε για "μέτρα ανάσας" για 900.000 δικαιούχους. Τώρα πως αυτό μπορεί να συμβεί με προϋπολογισμό 199 εκ. ευρώ μόνο η κυβέρνηση το ξέρει.

Την στιγμή που τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν ξανά το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να εργάζεται μόνο για τα κέρδη των λίγων και του real estate.

Υπάρχει άμεσα ανάγκη για μέτρα που θα ρίξουν τα ενοίκια και θα προστατεύουν το δικαίωμα στην κατοικία:

* κατάργηση Golden Visa και αυστηρούς περιορισμούς στο Airbnb

* πλαφόν στα ενοίκια

* προστασία πρώτης κατοικίας

* πολιτική κοινωνικής στέγης

Οφείλουμε να βάλουμε τέλος στην κοροϊδία και στην λεηλασία».