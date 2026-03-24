Γιατί η πέμπτη σεζόν θα γράψει ιστορία.

Το Bridgerton αποκάλυψε και επίσημα ποια επόμενη ιστορία αγάπης θα αφηγηθεί στην πέμπτη σεζόν. Μετά από πολλές εικασίες σχετικά με το ποιον αδελφό θα φέρει στο προσκήνιο η νέα σεζόν, το Netflix επιβεβαίωσε με ένα βίντεο που δημοσίευσε, ανακοινώνοντας την έναρξη των γυρισμάτων έξω από το Λονδίνο, ότι το επόμενο κεφάλαιο θα επικεντρωθεί σε ένα από τα πιο απίθανα ταιριάσματα της σειράς.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, κάθε σεζόν της ρομαντικής σειράς εποχής, επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό μέλος της οικογένειας Bridgerton. Αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

Η πέμπτη σεζόν θα επικεντρωθεί στη Francesca Stirling της Hannah Dodd και στη Michaela Stirling της Masali Baduza. Η επίσημη περιγραφή για τον πέμπτο κύκλο αναφέρει:

«Η πέμπτη σεζόν του Bridgerton εστιάζει στην εσωστρεφή μεσαία κόρη Φραντσέσκα (Dodd).» Δύο χρόνια μετά την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου Τζον, η Φραν αποφασίζει να παντρευτεί ξανά για πρακτικούς λόγους. Αλλά όταν η ξαδέλφη του Τζον, Μικαέλα (Baduza), επιστρέφει στο Λονδίνο για να φροντίσει την περιουσία των Κιλμάρτιν, τα περίπλοκα συναισθήματα της Φραν θα την κάνουν να αναρωτηθεί αν θα πρέπει να παραμείνει στις... πρακτικές της προθέσεις ή να ακολουθήσει τις εσωτερικές της επιθυμίες».

Θυμίζουμε ότι η τέταρτη σεζόν έχει μόλις ολοκληρωθεί και η σειρά παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια χιτ του Netflix. Όπως αναφέρει το Collider, η τέταρτη σεζόν του Bridgerton απέδειξε ότι η επιτυχία του είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό φαινόμενο της pop κουλτούρας, εξελίσσοντας τη γνωστή της φόρμουλα σε κάτι πιο φρέσκο, πιο εκτεταμένο και συναισθηματικά θεμελιωμένο, ενώ εξακολουθεί να προσφέρει το εξωπραγματικό ρομάντζο που περιμένουν οι θαυμαστές. Καθώς η σειρά συνεχίζει να κυριαρχεί ως brand πέρα από την οθόνη, η άφιξη μιας νέας σεζόν — και μιας νέας κεντρικής ερωτικής ιστορίας — παραμένει το μεγαλύτερο κίνητρό της.

«Φαίνεται επαναστατικό. Προφανώς, υπάρχουν πολλές εξαιρετικές σειρές που έχουν απεικονίσει τον queer έρωτα. Δεν είμαστε οι πρώτοι με κανέναν τρόπο», λέει η showrunner της σειράς Jess Brownell. «Αλλά το να κάνουμε μια ολόκληρη σεζόν του Bridgerton για μια σαπφική σχέση φαίνεται τεράστιο», συμπληρώνει.

Οι δύο ηθοποιοί είναι ενθουσιασμένες που θα ηγηθούν αυτής της ιστορικής σεζόν του Bridgerton. «[Οι queer ερωτικές ιστορίες] παραδοσιακά έχουν αποκλειστεί από πράγματα όπως τα ιστορικά δράματα — και οι queer άνθρωποι υπήρχαν, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα», λέει η Dodd. Η Baduza προσθέτει: «Ήταν πραγματικά ξεχωριστό να έχουμε την Jess να μας καθοδηγεί σε αυτό το ταξίδι, γιατί είναι πολύ ενθουσιασμένη με αυτή την ιστορία. Αυτό που πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε είναι να δώσουμε μια ρεαλιστική εικόνα της queer αγάπης στην οθόνη και [να τους δώσουμε] ένα ευτυχισμένο τέλος».

Η Brownell υπόσχεται στους θαυμαστές ότι μπορούν να περιμένουν το χαρακτηριστικό μείγμα ρομαντισμού, χιούμορ και πάθους του Bridgerton καθώς ξεδιπλώνεται το ταξίδι της Φραντσέσκα και της Μικαέλα, εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα της Julia Quinn «When He Was Wicked».

«Αν υπάρχει κάτι πραγματικά συγκεκριμένο για αυτή τη σεζόν, είναι η επιθυμία. Είναι μια μεγάλη επιθυμία», λέει. «Θα είναι μια σεζόν για την queer χαρά.» Δεν πρόκειται να είναι μια σεζόν για το queer τραύμα. … Περνάμε τόσο ωραία!», σημειώνει.