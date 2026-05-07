Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Χωρίς φιλάθλους θα «αποχαιρετίσει» ο Παναθηναϊκός το γήπεδο της Λεωφόρου, καθώς η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τιμώρησε τους «πράσινους» με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Η ποινή αφορά τη ρίψη δύο κροτίδων από τη θύρα 13 και πέντε πυροτεχνημάτων από τη θύρα 7, κατά τη διάρκεια του ματς με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των play off της Super League, την περασμένη Κυριακή (3/5).

Εξαιτίας της τιμωρίας, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί χωρίς τους φιλάθλους του τον ΠΑΟΚ στις 17 Μαΐου, στην «αυλαία» των play off και το ματς που θα είναι το αποχαιρετιστήριο για το «τριφύλλι» στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης».