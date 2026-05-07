Το στιγμιότυπο του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από την κουζίνα στο Άγιο Όρος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να απολαμβάνει τις ήρεμες και χαλαρές στιγμές του στο Άγιο Όρος λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η φετινή νυχτερινή σεζόν της Αθήνας.

Ο ερμηνευτής έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την βαθιά πίστη που τον διακατέχει, ενώ στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε απεικονίζεται μέσα σε κελί Μονής να τραγουδά και να μαγειρεύει.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 7 Μαΐου, ο Γιώργος Μαζωνάκης, δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κρατώντας μία κουτάλα στο χέρι και φορώντας ποδιά ενώ παράλληλα τραγουδούσε την ώρα που μαγείρευε.

Όταν γύρισε προς την κάμερα, ανέφερε: «Τι γίνεται παιδιά; Βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, μαγειρεύω μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ. Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου με το παλιό ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν».