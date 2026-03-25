Ο συγκεκριμένος σεισμός συγκαταλέγεται στους αρκετά ισχυρούς που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Ο ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ που «ταρακούνησε» το Άγιο Όρος λίγο μετά τις εννέα το βράδυ της Τετάρτης (25/3), ακολουθήθηκε από μια σειρά μετασεισμικών δονήσεων, με τον καθηγητή Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, να εξηγεί ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, καθώς έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρεις μετασεισμικές δονήσεις, τις οποίες οι επιστήμονες αναλύουν και παρακολουθούν την εξέλιξη τους.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το επίκεντρο της ισχυρής σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στα 11 χιλιόμετρα ΒΔ των Καρυών του Αγίου Όρους. Το δε εστιακό του βάθος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών υπολογίζεται στα 10,6 χιλιόμετρα.

«Έχει μια ιδιόρρυθμη ακολουθία»

«Θέλει προσοχή το φαινόμενο γιατί σημειώθηκε σε μια περιοχή που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Χωρίς να έχουμε καμία ένδειξη ότι θα έχουμε συνέχεια, ξαφνικά ήρθε το 4,9. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, είναι επιφανειακός σεισμός και έχει μια ιδιόρρυθμη ακολουθία. Τα φαινόμενα αυτά στην περιοχή έχουν επανέλθει δριμύτερα τα τελευταία 2,5 χρόνια μπορώ να πω. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ξεκίνησε περίπου στις αρχές του 2024 με τις δονήσεις να ξεπερνούν συχνά τα 4 Ρίχτερ. Το ρήγμα που δίνει τους σεισμούς στην περιοχή βρίσκεται στον υποθαλάσσιο χώρο, χωρίς να είναι ακόμη ξεκάθαρο ποιες είναι οι διαστάσεις του.

