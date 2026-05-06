Διεθνής αναγνώριση για την σημαντική προσφορά του στην έρευνα και αντιμετώπιση σεισμών και λοιπών φυσικών κινδύνων.

Με μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή διάκριση τιμήθηκε ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος, καθώς βραβεύτηκε με το μετάλλιο Sergey Soloviev από την European Geosciences Union (EGU), στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της. Το συνέδριο της EGU, ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά γεγονότα παγκοσμίως στον τομέα των γεωεπιστημών, συγκέντρωσε περισσότερους από 20.000 επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και υψηλού επιπέδου περιβάλλον, η βράβευση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου αποτελεί κορυφαία τιμή και αναγνώριση της πολυετούς επιστημονικής του προσφοράς.

Το μετάλλιο Sergey Soloviev απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη μελέτη των σεισμών και συναφών φυσικών κινδύνων. Ο Έλληνας επιστήμονας τιμήθηκε για τη σημαντική συμβολή του τόσο στην κατανόηση των σεισμικών φαινομένων όσο και στην ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Όπως σημείωσε ο καθηγητής «ευχαριστώ όλους τους επί χρόνια συνεργάτες μου για τις κοινές προσπάθειες.» Η βράβευση του καθηγητή Παπαδόπουλου αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την παρουσία και τη συμβολή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας σε διεθνές πεδίο, ιδίως σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα όπως η μελέτη και η αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων.