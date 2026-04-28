«Ο σεισμός των 4.7 είχε μετασεισμούς που ήταν οι δικοί του μετασεισμοί. Όλοι αυτοί οι σεισμοί μαζί με το 4.7 αποδεικνύονται προσεισμοί του 4.9» δήλωσε στο Dnews ο καθηγητής Σεισμολογίας.

Στον χορό των Ρίχτερ κινείται τις τελευταίες ώρες η Σκιάθος με ισχυρές δονήσεις να «ταρακουνούν» το νησί και να γίνονται αισθητές σε Θεσσαλία και Αττική. Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα σεισμός μεγέθους 4.9 Ρίχτερ σημειώθηκε μετά την πρώτη δόνηση των 4.7 Ρίχτερ που καταγράφηκε στις 14:12, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του τέσσερα χιλιόμετρα Βόρεια - Βορειοδυτικά της Σκιάθου.

Υπενθυμίζεται ότι σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε 7 χλμ. δυτικά – βορειοδυτικά του νησιού και είχε εστιακό βάθος στα 12 χιλιόμετρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4sq4qrqk5t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η νέα δόνηση καταγράφηκε στις 16:07 και ήταν μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο αρχικά έκανε λόγο για σεισμό 5,3 Ρίχτερ και στη συνέχεια αναπροσάρμοσε την εκτίμηση σε 4,7.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/LastQuake/status/2049114119735857309}

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4u0alza6a9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσα δήλωσε ο καθηγητής Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο Dnews για τους σεισμούς στην Σκιάθο

Σε δηλώσεις του στο Dnews μετά και τον νέο σεισμό των 4.9 Ρίχτερ στη Σκιάθο ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε ότι με τα νεότερα δεδομένα μιλάμε για προσεισμική ακολουθία που χρήζει προσοχής.

Όπως σημείωσε, το ρήγμα της περιοχής έχει δώσει και στο παρελθόν σεισμικές δονήσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά τον σεισμό του 1965 στην Αλόννησο μεγέθους 6,1 Ρίχτερ. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα διαθέτει σχετικά σημαντικό σεισμικό δυναμικό, αν και όχι από τα υψηλότερα, και υπογράμμισε ότι η εξέλιξη του φαινομένου παραμένει ανοιχτή. «Χρειάζεται πολλή προσοχή από εδώ και πέρα, τα μεγέθη αυξήθηκαν και δεν γνωρίζουμε αν θα σταματήσει εδώ η προσεισμική ακολουθία», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας σε προσεκτική στάση απέναντι στις επιστημονικές εκτιμήσεις.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μέχρι τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ η ακολουθία θεωρείται προσεισμική, ενώ σημείωσε ότι οι προηγούμενοι σεισμοί, συμπεριλαμβανομένου των 4,7 Ρίχτερ, πιθανόν συνδέονται ως προσεισμοί της ισχυρότερης δόνησης.

Σε σχετική του μάλιστα ανάρτηση ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι από εδώ και πέρα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις εκτιμήσεις των επιστημόνων, ενώ καλεί τους κατοίκους της περιοχής να τηρούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας και να παραμείνουν ψύχραιμοι. Ειδικότερα στην ανάρτηση αναφέρει ότι «νέος σεισμός, ανέβηκε το μέγεθος στη Σκιάθο, 4.9 αισθητός και στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι οι προηγούμενοι σήμερα ήταν προσεισμοί. Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας. Οι κάτοικοι να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας.»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02VAZHiRiK5D5UZmQfcTWSg77gvBdqWxzzUCpLf4KmUG6HGpMVSDzRWz1dUXwGGEFwl&id=100014233710134}