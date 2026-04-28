«Πιθανώς τα 4,6 Ρίχτερ να ήταν ο κύριος σεισμός» σημείωσε ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας για τον σεισμό που ταρακούνησε τη Σκιάθο.

Καθησυχαστικά μηνύματα εκπέμπουν οι σεισμολόγοι μετά τον σεισμό των 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 14:12 στην Σκιάθο, ο οποίος έγινε αισθητός σε ευρύτερες περιοχές της χώρας. Μιλώντας στο magnesianews.gr, ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, σημείωσε ότι «πιθανώς ο σεισμός των 4,6 Ρίχτερ να ήταν ο κύριος σεισμός», επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται στενά.

Όπως ανέφερε, το επίκεντρο εντοπίστηκε βορειοανατολικά της Σκιάθου με μικρό εστιακό βάθος περίπου 5 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί και την έντονη αίσθησή του. Παράλληλα τόνισε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί ζημιές ή επιπτώσεις. Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι η περιοχή παρουσιάζει σεισμικότητα, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ ανέφερε πως η εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας παρακολουθείται, χωρίς να υπάρχει λόγος πανικού.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα «Σημειώθηκε σεισμός της τάξης των 4,6 Ρίχτερ πάνω στην ακτογραμμή βορειοανατολικά της Σκιάθου με εστιακό βάθος τα 5 χλμ. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αθήνα. Παρόλα αυτά δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, καθώς δεν υπήρξαν επιπτώσεις, μιας και μιλήσαμε ήδη με τον Δήμαρχο αλλά και την Πυροσβεστική», είπε ο κ.Λέκκας.

Σημείωσε ότι η περιοχή έχει μία σεισμικότητα, πιο μεγάλη όμως σεισμικότητα υπάρχει πιο νότια προς τον Μαλιακό. «Δεν μας ανησυχεί το φαινόμενο αν και βλέπουμε την εξέλιξη. Με επιφύλαξη ο κύριος σεισμός πιθανώς να ήταν αυτός των 4,6 Ρίχτερ», επεσήμανε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως ακολουθείται μία σεισμική δραστηριότητα με μικρότερους σεισμούς, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται να προκαλείται αναστάτωση και πανικός. Οι επιστήμονες συνεχίζουν την αξιολόγηση των δεδομένων, καθώς η περιοχή παραμένει σε σεισμική επιτήρηση μετά τη δόνηση.