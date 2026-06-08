Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Grand Hotel».

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο «Grand Hotel».

Η Αλίκη και ο Πέτρος σχεδιάζουν το μέλλον τους με αισιοδοξία, σίγουροι πως μαζί μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο.

Ωστόσο, η αποκάλυψη της συνεργασίας της Κυβέλης με τον Χατζημήτρο εξοργίζει την Αλίκη, που είναι έτοιμη να συγκρουστεί ανοιχτά με τη μητέρα της, παρά τις προσπάθειες του Πέτρου να την ηρεμήσει.

Ο Άρης προσπαθεί να πείσει τη Θάλεια να τον ακολουθήσει σε ένα νέο, ακόμη πιο τολμηρό σχέδιο, που θα πανικοβάλει τον Ρήγα και θα τον αναγκάσει να αποκαλυφθεί. Η Κυβέλη και ο Ρήγας ανακαλύπτουν ότι ο Χατζημήτρος τους εξαπατά και ετοιμάζονται να αντεπιτεθούν, ενώ η σχέση τους δοκιμάζεται μέσα από φόβους, μυστικά και βαθιές ανασφάλειες.

{https://www.youtube.com/watch?v=9yQiaKaDSN0}

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Η Μελίνα παίζει επικίνδυνο παιχνίδι, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον Χατζημήτρο, την ώρα που εκείνος αρχίζει να χάνει τον έλεγχο.

Η αγωνία για τη Μελίνα φέρνει τον Χαραλάμπη και τη Θεώνη σε σύγκρουση, καθώς παλιά διλήμματα επιστρέφουν και δοκιμάζουν τη σχέση τους.