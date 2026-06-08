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Στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Σούπερ Ήρωες».

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Δευτέρα 8 Ιουνίου – Επεισόδιο 26

Ανοίγουν οι κάλπες στο ΣΟΥΠΕΡ! Ο Δημήτρης προκηρύσσει ψηφοφορία για τον επίσημο εκπρόσωπο των υπαλλήλων και όλοι μπαίνουν στον προεκλογικό πυρετό.

Η Σταυρούλα αναλαμβάνει την προεκλογική εκστρατεία της Έφης - κυρίως για να μπει στο μάτι του Ζαχαρία... Ο Ζαχαρίας αποφασίζει να κερδίσει εκείνος -για να μπει εξίσου στο μάτι της Σταυρούλας...

{https://www.youtube.com/watch?v=3_H4cUvLHKY}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Αντώνης βρίσκεται σε δίλημμα καθώς τάζει την ψήφο του και στη Ρένα και στη Φρόσω... Και ο Περικλής αποφασίζει να κερδίσει με θεμιτά και αθέμιτα μέσα. Το μόνο του εμπόδιο... είναι η αδέκαστη Χαριστέλλα.

{https://www.youtube.com/watch?v=p7w8-t9AJ1U}

Ποιος θα γίνει τελικά ο νέος εκπρόσωπος των υπαλλήλων του ΣΟΥΠΕΡ;

{https://www.youtube.com/watch?v=844udXC3Iqc}

Guest: Αγγελική Ξενία, Ολυμπία Δεδοπούλου