Ξεκίνησαν από το πρωί οι πρώτες αυτοψίες και καταγραφές ζημιών στην Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό που σημειώθηκε χτες το πρωί.

Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, βρίσκονται από τις πρωινές ώρες σήμερα στις περιοχές του Προκοπίου και της Δαφνούσας στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψίες και να καταγράψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα.

Τα κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και λοιπά κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, με στόχο την άμεση αποτύπωση της έκτασης των ζημιών και τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης και κρατικής αρωγής.

Παράλληλα, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή καταγραφή των επιπτώσεων και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, δήλωσε:

«Χθες, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιστημονικοί φορείς παρακολουθούσαν συνεχώς το φαινόμενο και αξιολογούσαν τα δεδομένα που προέκυπταν. Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με πιο σαφή εικόνα των επιπτώσεων, τα κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και καταγράφουν συστηματικά τις ζημιές που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα. Σε στενή συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια, προχωρούμε με ταχύτητα στις απαραίτητες αυτοψίες, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η αποτύπωση των επιπτώσεων και να ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες στήριξης των πληγέντων συμπολιτών μας. Η Πολιτεία παραμένει παρούσα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους της περιοχής σε κάθε στάδιο της αποκατάστασης».