Αισθητός και στην Αττική ο σεισμός.

Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στη Σκιάθο, λίγο μετά τις 16:00 της Τρίτης, ο οποίος έγινε ξανά αισθητός και σε περιοχές της Αττικής.

Η νέα δόνηση καταγράφηκε στις 16:07 και ήταν μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο αρχικά έκανε λόγο για σεισμό 5,3 Ρίχτερ και στη συνέχεια αναπροσάρμοσε την εκτίμηση σε 4,7.

{https://x.com/LastQuake/status/2049114119735857309}

Το επίκεντρο του νέου σεισμού εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου και το εστιακό βάθος ήταν 14,1 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Πέντε λεπτά νωρίτερα σημειώθηκε δόνηση 3,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Ειδικότερα, στις 16:02 έγινε σεισμός αυτού του μεγέθους με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα δυτικά- βορειοδυτικά της Σκιάθου και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

Συνεχείς σεισμικές δονήσεις στη Σκιάθο

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:12 έγινε σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκιάθου. Μέσα σε περίπου δύο ώρες σημειώθηκαν περισσότερες από 20 δονήσεις, ανάμεσά τους τρεις σεισμοί 3,2 Ρίχτερ, ένας 3,3 και εκείνος των 4,9, στις 16:07.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας

Μετά τη δόνηση των 4,9 Ρίχτερ, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι αυτό σημαίνει πως οι προηγούμενες που καταγράφηκαν σήμερα ήταν προσεισμοί και υπογράμμισε πως από εδώ και πέρα χρειάζεται «μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας. Εξάλλου, τόνισε πως οι κάτοικοι θα πρέπει να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας.

Στην ανάρτησή του, ο σεισμολόγος σημείωσε πως τον Μάρτιο του 1965 είχε σημειωθεί σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Αλόννησο, αλλά- πρόσθεσε- δεν είναι η ίδια εστία.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

«Νέος σεισμός, ανέβηκε το μέγεθος στη Σκιάθο, 4,9 αισθητός και στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι οι προηγούμενοι σήμερα ήταν προσεισμοί. Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας. Οι κάτοικοι να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας. Στη γειτονική Αλόννησο το Μάρτιο του 1965 είχε κάνει 6.1 αλλά δεν είναι ίδια εστία».

Σε δηλώσεις του στο Dnews, ο καθηγητής Σεισμολογίας τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα διαθέτει σχετικά σημαντικό σεισμικό δυναμικό, αν και όχι από τα υψηλότερα, και υπογράμμισε ότι η εξέλιξη του φαινομένου παραμένει ανοιχτή.

Το ρήγμα «έχει κάνει μικρούς σεισμούς και στο παρελθόν κοντά στην περιοχή. Είχε κάνει το 1965 6,1 Ρίχτερ στην Αλόννησο, όχι πολύ μακριά. Το ρήγμα για το οποίο μιλάμε έχει αρκετά σημαντικό δυναμικό όχι από τα πιο υψηλά. Χρειάζεται πολλή προσοχή από εδώ και πέρα τα μεγέθη αυξήθηκαν και δεν γνωρίζουμε αν θα σταματήσει εδώ η προσεισμική ακολουθία. Προσοχή στις επιστημονικές εκτιμήσεις. Μέχρι τα 4,9 Ρίχτερ μιλάμε για την τρέχουσα κατάσταση ως προσεισμική ακολουθία. Ο σεισμός των 4,7 είχε μετασεισμούς, που ήταν οι δικοί του μετασεισμοί. Όλοι αυτοί οι σεισμοί, μαζί με το 4,7, αποδεικνύονται προσεισμοί του 4,9», δήλωσε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Λέκκας: Το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε δεν μπορεί να δώσει πολύ μεγαλύτερο σεισμό

Το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε δεν μπορεί να δώσει κάποιον πολύ μεγαλύτερο σεισμό, εκτίμησε ο Ευθύμιος Λέκκας. «Έχουμε να κάνουμε με ένα ρήγμα που ενεργοποιήθηκε στη βόρεια ακτή της Σκιάθου, με βορειοανατολική- βορειοδυτική διεύθυνση. Δεν έχει δώσει μεγάλες διαστάσεις, συνεπώς δεν μπορεί να δώσει κάποιον πολύ μεγαλύτερο σεισμό», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

«Δεν υπάρχουν επιπτώσεις σε κατασκευές», σημείωσε και αναμένει «εκδήλωση μικρών κατολισθητικών φαινομένων στη βορειοανατολική και βορειοδυτική πλευρά», της Σκιάθου.

Πάντως σημείωσε ότι «όλες οι Σποράδες και ο Μαλιακός κόλπος είναι σε περιοχή όπου καταλήγει ένα τμήμα του ρήγματος της Ανατολίας, φιλοξενεί μεγάλους σεισμούς», αλλά πρόσθεσε πως «δεν νομίζω ότι προς το παρόν διαφαίνεται κάτι τέτοιο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4tn0t11rxd?integrationId=40599y14juihe6ly}