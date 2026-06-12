Η παρουσία του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ σηματοδότησε την πρώτη επιστροφή του σε συνεδρίαση του Eurogroup.

Τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην πρόεδρο του Eurogroup, Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, υποδέχθηκε ως επίτιμο προσκεκλημένο στο άτυπο δείπνο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η παρουσία του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ σηματοδότησε την πρώτη επιστροφή του σε συνεδρίαση του Eurogroup μετά την αποχώρησή του από την ενεργό ευρωπαϊκή πολιτική, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι υπουργοί Οικονομικών είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με έναν από τους πολιτικούς που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αποφάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Ο Ζαν Κλωντ Γιούνκερ μοιράστηκε την εμπειρία και τις γνώσεις του για τη διαχείριση κρίσεων, συμβάλλοντας σε έναν διάλογο γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Ζαν Κλωντ Γιούνκερ εξέφρασε τη χαρά του για την πρόσκληση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που συμμετέχει ξανά σε συνεδρίαση του Eurogroup μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Αναφερόμενος στην Ελλάδα, σημείωσε ότι αγωνίστηκε για την παραμονή της στην Ευρωζώνη και τόνισε πως «κανείς δεν θα πίστευε, πριν από χρόνια, ότι θα ερχόταν η ημέρα που ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup. Και τώρα βρίσκεται εκεί. Χαίρομαι πολύ γι’ αυτό».

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε ότι προσκάλεσε τον Ζαν Κλωντ Γιούνκερ προκειμένου οι υπουργοί να αντλήσουν πολύτιμα διδάγματα από την εμπειρία και τη διαχείριση κρίσεων που χαρακτήρισαν την ευρωπαϊκή του πορεία.

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Όπως ανέφερε, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μια εμβληματική προσωπικότητα για την Ευρώπη, αλλά για την Ελλάδα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς «πίστεψε στην Ελλάδα σε μια στιγμή και σε μια συγκυρία όπου ελάχιστοι, έως και κανείς άλλος, δεν το έκανε».

Ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της χώρας επιβεβαίωσε εκείνη την εμπιστοσύνη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η ιστορία τον δικαίωσε». Όπως επισήμανε, η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση, να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να κατακτήσει μια ισχυρή θέση στον ευρωπαϊκό διάλογο, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι σήμερα στο τραπέζι των ευρωπαϊκών αποφάσεων». Παράλληλα, ανέφερε πως ο Ζαν Κλωντ Γιούνκερ κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των Ελλήνων για τη διαχρονική στήριξη που προσέφερε στη χώρα στις πιο δύσκολες στιγμές της.