Το βασικό του επιχείρημα ήταν ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να δώσει τη λάθος μάχη.

Μια διαφορετική οπτική για το μέλλον της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας παρουσίασε στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης ο καθηγητής David Eaves, σε μια παρέμβαση που, σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού περιοδικού Le Point, κέρδισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τεχνική συζήτηση των τελευταίων ετών.

Ο καθηγητής του University College London βρέθηκε στις 11 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Eurogroup και υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, προκειμένου να ανοίξει τη συζήτηση για την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης και τις οικονομικές της προεκτάσεις. Όπως αναφέρει το Le Point, η παρουσίασή του ήταν τόσο εστιασμένη και περιεκτική, ώστε οι υπουργοί παρέμειναν προσηλωμένοι καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Το βασικό του επιχείρημα ήταν ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να δώσει τη λάθος μάχη. Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δημιουργία ευρωπαϊκών κολοσσών στον τομέα του cloud, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κράτη, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να αλλάζουν εύκολα πάροχο υπηρεσιών χωρίς να εγκλωβίζονται τεχνολογικά ή οικονομικά.

«Το cloud δεν είναι πρωτίστως τεχνολογικό ζήτημα. Είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητας», ήταν το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Le Point.

Η συζήτηση μόνο θεωρητική δεν είναι. Σήμερα, η παγκόσμια αγορά cloud ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τις Amazon, Microsoft και Google, οι οποίες κατέχουν περίπου τα δύο τρίτα της αγοράς. Όπως σημειώνει το γαλλικό περιοδικό, η εξάρτηση της Ευρώπης από αμερικανικές ψηφιακές υποδομές αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα στρατηγικής σημασίας και οικονομικής ασφάλειας.

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Ο Eaves υποστήριξε ότι η λύση δεν βρίσκεται απαραίτητα στη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού cloud» που θα ανταγωνίζεται τους αμερικανικούς κολοσσούς. Κατά την άποψή του, ένα ευρωπαϊκό μονοπώλιο δεν παύει να είναι μονοπώλιο. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται είναι ένα περιβάλλον στο οποίο οι υπηρεσίες θα είναι διαλειτουργικές και τα δεδομένα θα μπορούν να μεταφέρονται εύκολα από έναν πάροχο σε άλλον.

Οι δημόσιες συμβάσεις

Σύμφωνα με το Le Point, ο καθηγητής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των δημοσίων συμβάσεων. Όπως εξήγησε, τα ευρωπαϊκά κράτη, ως μεγάλοι αγοραστές ψηφιακών υπηρεσιών, μπορούν να επιβάλουν όρους διαλειτουργικότητας και φορητότητας δεδομένων, περιορίζοντας έτσι την εξάρτηση από έναν μόνο πάροχο.

Η παρέμβασή του συνδέθηκε άμεσα με τη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τη χρηματοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές προτεραιότητες – ενέργεια, τεχνολογία και επενδύσεις – καταλήγουν στο ίδιο ερώτημα: πώς θα χρηματοδοτηθούν. Όπως ανέφερε, η υπό διαμόρφωση Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διοχέτευση κεφαλαίων σε κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι η συζήτηση στο Eurogroup ανέδειξε μια νέα διάσταση της ψηφιακής κυριαρχίας: δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και την οικονομική ισχύ, την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα της Ευρώπης να διατηρήσει στρατηγική αυτονομία σε έναν κόσμο όπου οι ψηφιακές υποδομές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία.