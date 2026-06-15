Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δρομολόγησαν άμεσα νομοθετική λύση.

Σε άμεση νομοθετική παρέμβαση προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρηκοΐας θα καταβάλλεται χωρίς τον κίνδυνο κατάσχεσης ή συμψηφισμού με οφειλές.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από πρόσφατο ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, σύμφωνα με το οποίο μητέρα μαθητή με προβλήματα ακοής απέφυγε να υποβάλει αίτηση για την ενίσχυση που δικαιούται το παιδί της, φοβούμενη ότι το ποσό θα μπορούσε να κατασχεθεί λόγω φορολογικών οφειλών της οικογένειας.

Μετά την ενημέρωσή τους για την υπόθεση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δρομολόγησαν άμεσα νομοθετική λύση. Η σχετική διάταξη, η οποία περιλαμβάνεται σε υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου, προβλέπει ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για την προμήθεια ακουστικών βαρηκοΐας θα είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν θα δεσμεύονται και δεν θα συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση θα καταλήγει ακέραιη στους μαθητές που τη χρειάζονται και στις οικογένειές τους, καλύπτοντας τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε.

Σε δήλωσή του στον Alpha, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται μια παροχή που θεσπίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του» και πρόσθεσε πως «κανένας γονιός δεν πρέπει να φοβάται ότι μια ενίσχυση που προορίζεται για το παιδί του δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό». Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στη νομοθετική ρύθμιση ώστε η συγκεκριμένη παροχή του Υπουργείου Παιδείας να είναι ανεκχώρητη, ακατάσχετη και να μην συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους ΟΤΑ ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

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Ο υπουργός επισήμανε ακόμη ότι το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει όταν οι πολίτες αναδεικνύουν μια αδικία, τονίζοντας πως η στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους αποτελεί ζήτημα δικαιοσύνης.

Μέχρι σήμερα υπήρχε θεσμικό κενό, καθώς ενώ αντίστοιχες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ προστατεύονται από κατασχέσεις και οι παροχές του ΕΟΠΥΥ καταβάλλονται απευθείας στους προμηθευτές, η ενίσχυση του Υπουργείου Παιδείας για την προμήθεια ακουστικών βαρηκοΐας δεν διέθετε αντίστοιχη προστασία. Με τη νέα νομοθετική πρόβλεψη επιχειρείται να αποκατασταθεί αυτή η ανισότητα και να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν απρόσκοπτα την οικονομική στήριξη που προβλέπεται για τις ανάγκες τους.