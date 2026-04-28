Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, προκειμένου να εκτιμηθεί με ακρίβεια η κατάσταση - Αναφορές για κατολισθήσεις στα Λαλάρια.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στη Σκιάθο η συνεχόμενη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, με απανωτές δονήσεις να γίνονται αισθητές στο νησί των Σποράδων αλλά και σε ευρύτερες περιοχές της χώρας. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τόσο η δόνηση των 4.7 Ρίχτερ όσο και αυτή των 4.9 «ταρακούνησε» για τα καλά και την Αττική.

Ο «χορός» των Ρίχτερ στη Σκιάθο: Δύο σεισμοί 4.7 και 4.9 στο επίκεντρο των σεισμολόγων

Το μπαράζ των δύο σεισμικών δονήσεων με διαφορά δύο ωρών με επίκεντρο το νησί της Σκιάθου βρίσκονται στο κέντρο της μελέτης των σεισμολόγων που παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία τονίζοντας ότι όλα τα δεδομένα είναι υπό αξιολόγηση.

Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 14:12 και είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ, με επίκεντρο πολύ κοντά στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού και εστιακό βάθος περίπου 13 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός, προκαλώντας αναστάτωση, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγες ώρες αργότερα στις 16:07, δεύτερη ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ καταγράφηκε στην ίδια ευρύτερη σεισμική ζώνη, με εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων. Η νέα δόνηση ενίσχυσε την ανησυχία των κατοίκων, καθώς έγινε αντιληπτή ως πιο έντονη σε αρκετές περιοχές. Μέχρι στιγμής, παρά την ένταση της δραστηριότητας, δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα στο νησί, ωστόσο η σεισμική ακολουθία συνεχίζει να παρακολουθείται στενά από τους ειδικούς.

Βίντεο από την στιγμή που τα 4.7 Ρίχτερ «κουνάνε» τη Σκιάθο

Οι κάτοικοι του νησιού βγήκαν προληπτικά από σπίτια και καταστήματα κατά τη διάρκεια των σεισμών, ενώ αρκετοί επαγγελματίες διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, δίνοντας οδηγίες για ψυχραιμία και τήρηση των μέτρων αντισεισμικής προστασίας. Αίσθηση προκαλεί βίντεο από το skiathosvoice.gr που καταγράφει τον σεισμό των 4.7 Ρίχτερ μέσα από την κάμερα ασφαλείας καταστήματος του νησιού.

Aντίστοιχο βίντεο με τον «χορό» των Ρίχτερ σε σούπερ μάρκετ του νησιού δημοσίευσε και το skiathoslife.gr. Μέσα από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφεται καρέ-καρέ η ένταση του φαινομένου, με προϊόντα να τρέμουν στα ράφια και αντικείμενα να μετακινούνται από τη δόνηση. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει με ρεαλισμό τη δύναμη της σεισμικής δόνησης, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες κατοίκων που περιγράφουν έντονο «ταρακούνημα», παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί στο νησί.

Κατολισθήσεις μετά το σεισμό στα Λαλάρια

Παρά τη σχετική ηρεμία ως προς τις ζημιές, μικρής έκτασης κατολισθήσεις έχουν ήδη καταγραφεί σε παράκτιες και βραχώδεις περιοχές, όπως τα Λαλάρια, γεγονός που ενισχύει την εγρήγορση των αρχών και των επιστημόνων. Οι μετακινήσεις εδάφους χαρακτηρίζονται περιορισμένες, ωστόσο αποτελούν ένδειξη της έντονης σεισμικής καταπόνησης του υπεδάφους.

Σύμφωνα με το skiathosvoice.gr στα Λαλάρια μετά και τον δεύτερο σεισμό μικρές ποσότητες βράχων και χωμάτων αποκολλήθηκαν από τα πρανή, χωρίς ωστόσο να προκληθούν σοβαρά προβλήματα ή τραυματισμοί. Όπως σημειώνεται δεν έχει ληφθεί κάποια οδηγία για αποκλεισμό πρόσβασης ωστόσο απαιτείται προσοχή από επισκέπτες και σκάφη που προσεγγίζουν την περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ συνιστάται αυξημένη προσοχή τις επόμενες ώρες, σε περίπτωση που υπάρξουν νέες μικρομετακινήσεις εδαφών.

Καθησυχαστικός ο δήμαρχος Σκιάθου για τα Ρίχτερ

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο δήμαρχος της Σκιάθος, Θοδωρής Τζούμας, μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή, τονίζοντας ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή προβλήματα στο νησί. «Όλα είναι καλά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κουνηθήκαμε αλλά είμαστε συνηθισμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή περιστατικά που να προκαλούν ανησυχία. Την ίδια ώρα, στο νησί βρίσκονται ήδη επισκέπτες ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, με τις τοπικές αρχές να εκφράζουν αισιοδοξία για δυναμική εκκίνηση τις επόμενες ημέρες.

LIVE εικόνα από τη Σκιάθο: Ψυχραιμία στο νησί

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή εικόνα την κατάσταση που επικρατεί στο νησί στον απόηχο των Ρίχτερ. Επικρατεί σχετική ηρεμία, παρά την αρχική αναστάτωση που προκάλεσαν οι δονήσεις. Κάτοικοι και επισκέπτες βγήκαν προληπτικά σε ανοιχτούς χώρους, ενώ η κίνηση στους δρόμους παραμένει αυξημένη, κυρίως από ανθρώπους που επιλέγουν να παραμείνουν εκτός κτιρίων για λόγους ασφάλειας. Οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους σε βασικές υποδομές και δημόσια κτίρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ζημιές ή επικίνδυνες καταστάσεις. Η Πυροσβεστική και οι τοπικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, έτοιμες να επέμβουν εφόσον χρειαστεί. Παράλληλα, η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται με μικρότερες δονήσεις, γεγονός που κρατά σε εγρήγορση τόσο τους κατοίκους όσο και τους επιστήμονες που παρακολουθούν το φαινόμενο σε πραγματικό χρόνο. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και τήρηση των βασικών οδηγιών προστασίας.

Σεισμοί στη Σκιάθο: Eπιφυλακτικός ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την εξέλιξη του φαινομένου

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά το φαινόμενο, επισημαίνοντας ότι η περιοχή παρουσιάζει σεισμικό ενδιαφέρον και μπορεί να συνεχιστεί ο χορός των δονήσεων και τις επόμενες ώρες μέχρι και την πλήρη εξασθένηση και εκτόνωση του φαινομενου. Όπως τονίζουν, τέτοιες ακολουθίες δεν είναι ασυνήθιστες, ωστόσο απαιτούν προσοχή μέχρι να διαμορφωθεί πιο καθαρή εικόνα για την εξέλιξή τους.

Αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση του καθηγητή Σεισμολογίας Γεράσιμου Παπαδόπουλου στο Dnews όπου σε αποκλειστικές του δηλώσεις τόνισε ότι με τα νεότερα δεδομένα μιλάμε για προσεισμική ακολουθία που χρήζει προσοχής. Όπως σημείωσε, το ρήγμα της περιοχής έχει δώσει και στο παρελθόν σεισμικές δονήσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά τον σεισμό του 1965 στην Αλόννησο μεγέθους 6,1 Ρίχτερ. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα διαθέτει σχετικά σημαντικό σεισμικό δυναμικό, αν και όχι από τα υψηλότερα, και υπογράμμισε ότι η εξέλιξη του φαινομένου παραμένει ανοιχτή. «Χρειάζεται πολλή προσοχή από εδώ και πέρα, τα μεγέθη αυξήθηκαν και δεν γνωρίζουμε αν θα σταματήσει εδώ η προσεισμική ακολουθία», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας σε προσεκτική στάση απέναντι στις επιστημονικές εκτιμήσεις.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μέχρι τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ η ακολουθία θεωρείται προσεισμική, ενώ σημείωσε ότι οι προηγούμενοι σεισμοί, συμπεριλαμβανομένου των 4,7 Ρίχτερ, πιθανόν συνδέονται ως προσεισμοί της ισχυρότερης δόνησης.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «το ρήγμα έχει κάνει μικρούς σεισμούς και στο παρελθόν κοντά στην περιοχή. Είχε κάνει το 1965 6.1 Ρίχτερ στην Αλόννησο όχι πολύ μακριά. Το ρήγμα για το οποίο μιλάμε έχει αρκετά σημαντικό δυναμικό όχι από τα πιο υψηλά. Χρειάζεται πολλή προσοχή από εδώ και πέρα τα μεγέθη αυξήθηκαν και δεν γνωρίζουμε αν θα σταματήσει εδώ η προσεισμική ακολουθία. Προσοχή στις επιστημονικές εκτιμήσεις. Μέχρι τα 4.9 Ρίχτερ μιλάμε για την τρέχουσα κατάσταση ως προσεισμική ακολουθία. Ο σεισμός των 4.7 είχε μετασεισμούς που ήταν οι δικοί του μετασεισμοί. Όλοι αυτοί οι σεισμοί μαζί με το 4.7 αποδεικνύονται προσεισμοί του 4.9»

Σε σχετική του μάλιστα ανάρτηση ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι από εδώ και πέρα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις εκτιμήσεις των επιστημόνων, ενώ καλεί τους κατοίκους της περιοχής να τηρούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας και να παραμείνουν ψύχραιμοι. Ειδικότερα στην ανάρτηση αναφέρει ότι «νέος σεισμός, ανέβηκε το μέγεθος στη Σκιάθο, 4.9 αισθητός και στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι οι προηγούμενοι σήμερα ήταν προσεισμοί. Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας. Οι κάτοικοι να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας.»

Ευθύμης Λέκκας: Ενεργοποιήθηκε γνωστό ρήγμα - Δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας τονίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, παρά τη μεγάλη αισθητότητα των σεισμών από τις Σποράδες έως και την Αττική. Μιλώντας στο ERTnews, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι η σεισμική δραστηριότητα οφείλεται στην ενεργοποίηση ενός μικρού και ήδη γνωστού ρήγματος στη βόρεια ακτογραμμή της Σκιάθος. Πρόκειται, όπως ανέφερε, για ρήγμα περιορισμένων διαστάσεων, το οποίο «δεν μπορεί να δώσει κάποιο πολύ μεγαλύτερο σεισμό». Όπως σημείωσε, τα επίκεντρα των δονήσεων εντοπίζονται ουσιαστικά πάνω στην ακτογραμμή, στο σημείο όπου το συγκεκριμένο ρήγμα διαχωρίζει τη χέρσο από τη θάλασσα. Η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται εντός των ήδη χαρτογραφημένων γεωλογικών δομών, χωρίς ενδείξεις μετατόπισης σε άλλα, γειτονικά ρήγματα. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας, τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το αν οι πρόσφατες δονήσεις αποτελούν τους κύριους σεισμούς. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων δονήσεων παρόμοιου μεγέθους, με πιθανότερο σενάριο, ωστόσο, τη σταδιακή εκτόνωση μέσω μικρότερων σεισμών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, καθώς τα επίκεντρα βρίσκονται ουσιαστικά πάνω στην ακτογραμμή. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι ο ΟΑΣΠ και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου και βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.