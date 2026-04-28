H Σκιάθος είναι στο επικεντρο αυξημένης σεισμικής κίνησης - Βίντεο ντοκουμέντο από το χορό των Ρίχτερ στο νησί των Σποράδων.

Έντονη σεισμική δραστηριότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Σκιάθο με το νησί των Σποράδων να «χορεύει» σε ρυθμούς Ρίχτερ γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Η πιο ισχυρή δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα και ήταν μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, ακολουθώντας τον σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που είχε καταγραφεί στις 14:12. Οι συνεχόμενες δονήσεις έγιναν αισθητές σε μεγάλο μέρος της χώρας, από τη Θεσσαλία έως και την Αττική, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Σκιάθου. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας, καθώς το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από διαδοχικές δονήσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Οι κάτοικοι του νησιού βγήκαν προληπτικά από σπίτια και καταστήματα κατά τη διάρκεια των σεισμών, ενώ αρκετοί επαγγελματίες διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, δίνοντας οδηγίες για ψυχραιμία και τήρηση των μέτρων αντισεισμικής προστασίας. Αίσθηση προκαλεί βίντεο από το skiathosvoice.gr που καταγράφει τον σεισμό των 4.7 Ρίχτερ μέσα από την κάμερα ασφαλείας καταστήματος του νησιού

Παρά την έντονη σεισμική δραστηριότητα, μέχρι στιγμής η εικόνα στο νησί παραμένει χωρίς σοβαρά προβλήματα, ωστόσο η παρακολούθηση του φαινομένου συνεχίζεται στενά, καθώς σύμφωνα και με την επιστημονική κοινότητα δεν αποκλείεται η εξέλιξη του φαινομένου με νέες δονήσεις.

