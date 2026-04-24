Με φόντο τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στη χώρα, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος προειδοποιεί για αυξημένη πιθανότητα ισχυρών σεισμών το επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι η «σιωπή» των τελευταίων ετών σε μεγάλες δονήσεις υποδηλώνει συσσώρευση ενέργειας.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος τοποθετήθηκε για τη σεισμική δραστηριότητα στη χώρα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, αναφερόμενος τόσο στον πρόσφατο σεισμό στην Κρήτη όσο και στις ευρύτερες σεισμικές εξελίξεις.

Αβεβαιότητα για τον σεισμό στην Κρήτη

Αναφερόμενος στη σημερινή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη, ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Όπως εξήγησε, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έντονη σεισμική δραστηριότητα στην ίδια εστία, με διαδοχικές δονήσεις και μετασεισμούς μικρότερου μεγέθους. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν μέσα στην ημέρα αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα τις επόμενες ώρες.

«Συσσώρευση ενέργειας» και αναμενόμενοι ισχυροί σεισμοί

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα έχει περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα χωρίς σεισμό άνω των 6 Ρίχτερ, παρότι στατιστικά τέτοιου μεγέθους δονήσεις σημειώνονται σχεδόν κάθε χρόνο. Αυτό, όπως είπε, υποδηλώνει συσσώρευση σεισμικής ενέργειας, καθιστώντας «μαθηματικά» βέβαιη —σε βάθος χρόνου— την εκδήλωση ισχυρών σεισμών στη χώρα.

Περιοχές υψηλού κινδύνου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε περιοχές αυξημένης σεισμικότητας, όπως το κεντρικό Ιόνιο και το «τρίγωνο» Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας, αλλά και στον Κορινθιακό Κόλπο. Για την τελευταία περιοχή επισήμανε ότι ο τελευταίος πολύ ισχυρός σεισμός καταγράφηκε το 1995, ενώ πρόσφατες επιστημονικές αναλύσεις δείχνουν πως η «αντίστροφη μέτρηση» για νέο ισχυρό γεγονός έχει ήδη ξεκινήσει.

Σε ερώτηση για το χρονικό πλαίσιο, ο κ. Παπαδόπουλος εκτίμησε ότι αυτό ενδέχεται να κυμαίνεται από ένα έως τρία χρόνια, τονίζοντας ότι η πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών σεισμών σε τέτοιες περιοχές είναι ιδιαίτερα υψηλή. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας, ενημέρωσης και λήψης μέτρων προστασίας.

Ανακοίνωση για τη Σαντορίνη

Τέλος, αποκάλυψε ότι στο προσεχές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών, όπου θα τιμηθεί με το μετάλλιο Sergey Soloviev, θα παρουσιάσει εκτιμήσεις σχετικά με τις πιθανότητες και το χρονικό πλαίσιο της επόμενης ηφαιστειακής έκρηξης στη Σαντορίνη.