Ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτήση του, ο Βασίλης Κικίλιας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για τη δυνατότητα να βιώσει αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Όπως ανέφερε, σε έναν τόπο όπου η φυσική ομορφιά συνδυάζεται με τη βαριά ιστορική και πνευματική κληρονομιά, αναδεικνύεται η διαχρονική παρουσία της Ορθοδοξίας και της ελληνικής παράδοσης. Το Άγιο Όρος, σημείωσε, αποτελεί έναν ιδιαίτερο πνευματικό προορισμό, όπου η πίστη και η παράδοση παραμένουν ζωντανές.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, υπογράμμισε την κατανυκτική ατμόσφαιρα των ιερών ακολουθιών, τη βαθιά εμπειρία της προσευχής, καθώς και τη θερμή φιλοξενία των μοναχών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συγκίνηση που προκάλεσε η κοινή προσευχή με άλλους προσκυνητές.

Κλείνοντας, τόνισε ότι στο Άγιο Όρος και σε ό,τι αυτό εκπροσωπεί βίωσε την πνευματική διάσταση της Ορθοδοξίας, καταλήγοντας με τη φράση: «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν».

