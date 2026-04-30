Στο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ναυτιλιακές Υποθέσεις, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, συμμετείχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναδεικνύοντας τις ελληνικές θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Κικίλιας ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ναυτικών αποτελεί ζωτικό πυλώνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Παράλληλα, παρουσίασε τις βέλτιστες πρακτικές της Ελλάδας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού στα 250 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, αυξημένου κατά 90 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Επιπλέον, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ρεαλισμού απέναντι στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στον τρόπο με τον οποίο αυτές διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο, αναφερόμενος στις συζητήσεις που διεξάγονται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «δεν μπορούμε να συζητάμε για πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα το 2050, όταν η μέση ευρωπαϊκή οικογένεια καλείται να ανταπεξέλθει σήμερα σε πληθωρισμό, ακρίβεια και ενεργειακή κρίση», επισημαίνοντας ότι τα εναλλακτικά καύσιμα που είναι σήμερα διαθέσιμα καλύπτουν μόλις το 0,5% της παγκόσμιας ζήτησης.

Όπως τόνισε, πολιτικές που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και της κοινωνίας έχουν δυσμενείς συνέπειες και αν υπάρξει τέτοια επιβάρυνση στη ναυτιλία, αυτή θα μετακυλιστεί στις οικονομίες των κρατών, προκαλώντας τεράστιο πληθωρισμό, αύξηση στις τιμές ενέργειας και αγαθών και επιβαρύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Υπουργός πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών της Γαλλίας, Philippe Tabarot, κατά την οποία οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το εξαιρετικά θετικό αποτύπωμα της πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, στην Ελλάδα, γεγονός που καταδεικνύει το βάθος της στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, ενώ παράλληλα απηύθυνε πρόσκληση προς τον Γάλλο ομόλογό του να επισκεφθεί την Ελλάδα τον Ιούνιο, επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης “Ποσειδώνια 2026”.

Ακολούθως, ο Υπουργός είχε συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών της Λιθουανίας, Juras Taminskas, με αντικείμενο ζητήματα ευρωπαϊκής συνεργασίας και τον συντονισμό, ενόψει της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία θα αναλάβει η Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αμέσως μετά τη Λιθουανία.