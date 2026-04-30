«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας, προσπαθεί και πάλι να αλλάξει την ατζέντα. Κύριε Μαρινάκη, η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης σας. Χρηματοδοτημένα μέσα από το τρίγωνο ιδιωτών- κρατικού χρήματος -κόμματος», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Απ’ ό,τι φαίνεται μετά τις αποκαλύψεις και τις πρόσφατες καταδίκες των τρολ της Νέας Δημοκρατίας από τη δικαιοσύνη, πολλοί από τους επαγγελματίες συκοφάντες του διαδικτύου είναι σιτιζόμενοι στο "πρυτανείο" του Μαξίμου.

»Για αυτά έχετε να πείτε κάτι, κύριε Μαρινάκη;

»Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι "κουκούλες" από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους "κολλητούς" σας. Άλλη μια κυβέρνηση με αναγνωρισμένη "υπόγα". Άλλο ένα σπουδαίο "επίτευγμα"», προσθέτει.

Αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να ξεκινήσει η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία, ο κ. Τσουκαλά τονίζει: «Σε σχέση με την αναφορά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την έναρξη διαλόγου για τη μείωση των ωρών εργασίας, σας υπενθυμίζουμε πως είστε η κυβέρνηση που κατάφερε οι εργαζόμενοι της χώρας να εργάζονται τις πιο πολλές ώρες και να αμείβονται χαμηλότερα στην Ευρώπη.

»Με την πολιτική σας συνθλίψατε την παραγωγικότητα της εργασίας, ναρκοθετήσατε το δημογραφικό και οδηγείτε στην ανασφάλεια τη νέα γενιά της χώρας.

»Η άρνηση σας στον διάλογο, αποδεικνύει ότι βλέπετε ως αντίπαλο τον κόσμο της εργασίας».