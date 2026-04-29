Ειδικευόμενη γιατρός, κατήγγειλε μέσω video οτι δούλεψε συνεχόμενα πέντε ημέρες εφημερία.

Στο βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στα social media - και στο οποίο ειδικευόμενη γιατρός φαίνεται να καταρρέει μετά από 5 ημέρες συνεχόμενης εφημερίας- αναφέρεται με ανάρτησή του ο 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας όπως τονίζει σε ανάρτησή του, πρόκειται για αγροτική ιατρό η οποία βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική και ;ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μήν μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος τονίζει, οτι όλα τα ραντεβού της ήταν προγραμματισμένα και δεν δέχθηκε κανέναν έκτακτο περιστατικό, ενώ δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου, ενώ κλείνει λέγοντας οτι δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2049460801879044564?s=20}

Στο εν λόγω βίντεο, η γιατρός κλαίει, ενώ διαμαρτύρεται για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, περιγράφοντας πως η εφημερία ξεκίνησε Τρίτη και έφτασε μέχρι Σάββατο,ενώ τη στιγμή που τραβάει το βίντεο εν μέσω κατάρρευσης, η εφημερία αυτή δεν έχει καν λήξει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2049348597783646545?s=20}