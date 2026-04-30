«Ο Ανδρουλάκης φοβάται από την έλευση του Τσίπρα και προσφεύγει σε πρωτοφανείς ακρότητες», δηλώνει ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ευθεία επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Γιώργος Φλωρίδης, χρησιμοποιώντας ως αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για «συμμορία στο Μαξίμου» και για «Παρατράγουδα» της Αννίτας Πάνια.

Ο –προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ– υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», έκανε λόγο για «εκνευρισμό» του Νίκου Ανδρουλάκη που προέρχεται από το γεγονός της επανόδου του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα.

Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Εκφεύγει από μια λογική εκτίμηση ότι μπορεί να είναι πρώτο. Ας πάρουμε την πρόσφατη ιστορία, όταν είχες ισχυρό κόμμα στην αντιπολίτευση, αυτό είχε πάρει προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις πολύ καιρό πριν από τις εκλογές και φαινόταν ότι το πράγμα πηγαίνανε προς τα εκεί, δεν έχουμε τέτοιο φαινόμενο. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι η εξαγγελία από τον κ. Τσίπρα ότι πρόκειται να επανέλθει δημιουργώντας ένα κόμμα έχει οδηγήσει σε έναν φοβερό εκνευρισμό τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος καταφεύγει σε ακρότητες.

Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Η πίεση που δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης από την έλευση του κ. Τσίπρα τον οδηγεί σε πρωτοφανείς ακρότητες και, επειδή ένας σημαντικός κόσμος που ψηφίζει ΠΑΣΟΚ αυτά τα απεχθάνεται, ο κ. Ανδρουλάκης θα χάσει από αυτό. Από ένα κόμμα που είναι αντιπολίτευση και λέει ότι «θα βγω πρώτο κόμμα και θα κυβερνήσω» απαιτείται σοβαρότητα.

Ο υπουργός δικαιοσύνης, μάλιστα, δεν δίστασε να ζητήσει «σοβαρότητα» από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Τ.Τε.