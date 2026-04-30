Χάρη στη διαπραγμάτευση Ανδρουλάκη υπάρχει το RescEU, τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Γεωργιάδης έχει χάσει εμφανώς την ψυχραιμία του. Η αποδρομή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι τέτοια που νομίζει ότι θα την αναστρέψει με θεατρινισμούς και φαιδρότητες», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντησή του σχετικά με δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

«Αφού κόπτεται για τις διαπραγματευτικές ικανότητες του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες, ας του φρεσκάρουμε τη μνήμη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει: «Χάρη στη διαπραγμάτευση Ανδρουλάκη υπάρχει το RescEU, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας στον οποίο προσφεύγει η χώρα μας για συνδρομή και εξαιτίας της διαπραγμάτευσής του ως κεντρικού εισηγητή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άνοιξε ο δρόμος για τη γραμμή κατασκευής των νέων canadair. Η ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης Ρύπων για το οποίο πανηγύριζε η κυβέρνηση σε εκδήλωση στη Νάξο και τα 25 εκατομμύρια δικαιώματα, που αντιστοιχούν περίπου σε 1,5 δισ. ευρώ, είναι αποτέλεσμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος το 2017».

«Πάλι κουβά, όπως θα έλεγε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ κατόπιν των παραπάνω.

«Θα πάει στο ευρωπαϊκό τραπέζι ο Ανδρουλάκης που καλά-καλά δεν μιλάει αγγλικά;»

Νωρίτερα ο Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές είπε: «Ο λαός θα πρέπει να αποφασίσει: επιλέγουμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει στπ ευρωπαϊκό τραπέζι που θα κλείσει μέσα στο '27 πόσα λεφτά θα πάρει κάθε χώρα από την Ευρώπη την επόμενη πενταετία...(...) Θα πάει ο Μητσοτάκης, που έκανε τη δουλειά και πριν από εφτά χρόνια και έφερε τα περισσότερα λεφτά όλων εποχών στην Ελλάδα; Θα πάει ο Ανδρουλάκης που καλά-καλά δεν μιλάει αγγλικά;...».

