Ένα τεράστιο κοίτασμα ορυκτού που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε μπαταρίες και καλλυντικά εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή της Νότιας Κορέας, η οποία μέχρι σήμερα ήταν γνωστή κυρίως για το κρασί της και τα φεστιβάλ τζαζ που φιλοξενεί.

Η περιοχή Yeongdong στην επαρχία North Chungcheong, που επί δεκαετίες λειτουργούσε ως τουριστικός προορισμός χαμηλού προφίλ, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος, μετά την επιβεβαίωση από το Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources ότι φιλοξενεί περίπου 104,5 εκατομμύρια τόνους ιλλίτη, ενός αργιλικού ορυκτού με ευρύ φάσμα βιομηχανικών χρήσεων.

Το μέγεθος του κοιτάσματος θεωρείται εντυπωσιακό, καθώς υπερβαίνει κατά πολύ αντίστοιχα γνωστά αποθέματα παγκοσμίως, τα οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν ξεπερνούν τα λίγα εκατομμύρια τόνους. Η ανακάλυψη τοποθετεί την περιοχή σε μια εντελώς νέα γεωοικονομική πραγματικότητα.

Ο ιλλίτης δεν είναι σπάνιος ως ορυκτό, καθώς συναντάται σε ιζηματογενή πετρώματα σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η εμπορική του αξία προκύπτει από τον συνδυασμό των ιδιοτήτων του: αποτελείται από λεπτόκοκκα, πλακοειδή σωματίδια, παρουσιάζει υψηλή θερμική αντοχή, ενώ διατηρεί σταθερή δομή χωρίς να διογκώνεται σε επαφή με το νερό. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον καθιστούν χρήσιμο σε εφαρμογές όπως γεωτρήσεις πετρελαίου, βιομηχανικά πληρωτικά, καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα.

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον έχει επεκταθεί και στον τομέα της ενέργειας. Μελέτες έχουν εξετάσει τη χρήση του ιλλίτη σε πειραματικούς στερεούς ηλεκτρολύτες μπαταριών λιθίου, μια τεχνολογία που βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης αλλά θεωρείται πολλά υποσχόμενη για το μέλλον της αποθήκευσης ενέργειας.

Σε εργαστηριακές δοκιμές, τροποποιημένος ιλλίτης έδειξε ικανότητα αγωγιμότητας ιόντων λιθίου σε επίπεδα που θεωρούνται ανταγωνιστικά με άλλα υλικά υπό ανάπτυξη, γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, χωρίς ωστόσο να έχει οδηγήσει ακόμη σε εμπορικές εφαρμογές.

Μια πόλη μεταμορφώνεται

Η περιοχή Yeongdong δεν εμφανίστηκε στο προσκήνιο από το πουθενά: Ήδη από το 2017 είχε λάβει το πράσινο φως για εξορύξεις, ενώ είχε αναπτύξει και μικρή βιομηχανική δραστηριότητα γύρω από το ορυκτό, με εφαρμογές σε καλλυντικά, λιπάσματα και δομικά υλικά.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, ο ιλλίτης έχει ενταχθεί και στην τουριστική ταυτότητα της περιοχής, με εγκαταστάσεις ευεξίας και θεματικές δράσεις.

Η νέα γεωλογική επιβεβαίωση ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική σημασία του κοιτάσματος, ενώ οι τοπικές αρχές σχεδιάζουν τη δημιουργία κέντρου έρευνας και τυποποίησης του ορυκτού, με στόχο τη διεθνή αναγνώρισή του ως πρότυπο υλικό αναφοράς.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η ανακάλυψη εντάσσεται σε μια περίοδο όπου η Νότια Κορέα επιχειρεί να ενισχύσει την εγχώρια πρόσβαση σε πρώτες ύλες και βιομηχανικά ορυκτά, περιορίζοντας την εξάρτηση από εισαγωγές. Αν και ο ιλλίτης δεν θεωρείται στρατηγικό μέταλλο, η τεράστια ποσότητά του και οι πολλαπλές χρήσεις του δημιουργούν νέες προοπτικές για την εγχώρια βιομηχανία.

Η περιοχή που κάποτε βασιζόταν στον τουρισμό και την τοπική παραγωγή κρασιού βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια πιθανή μεταμόρφωση, καθώς το υπέδαφός της ενδέχεται να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς πόρους της χώρας.

Πηγή: dailygalaxy.com