Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 9%, ελαφρώς αυξημένη σε σύγκριση με το 8,6% του Φεβρουαρίου 2026.

Μηνιαία αύξηση κατέγραψε το ποσοστό ανεργίας το Μάρτιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ.

Η εικόνα της απασχόλησης εμφανίζεται ενισχυμένη σε ετήσια βάση, καθώς ο αριθμός των εργαζομένων ανήλθε σε 4.412.383 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 117.047 άτομα ή 2,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σε μηνιαία βάση, η άνοδος ήταν οριακή, της τάξης του 0,1%, γεγονός που αποτυπώνει μια σχετική σταθεροποίηση μετά τη δυναμική ανάκαμψη των προηγούμενων περιόδων.

Αντίθετα, ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 436.057 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 10.632 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, ωστόσο παρουσίασε αύξηση κατά 19.021 άτομα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026. Η μηνιαία αυτή άνοδος αποδίδεται εν μέρει σε εποχικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά εργασίας, ιδίως πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του αριθμού των ατόμων εκτός εργατικού δυναμικού, τα οποία ανήλθαν σε 2.876.809. Η μείωση τόσο σε ετήσια βάση κατά 4,7% όσο και σε μηνιαία κατά 0,9% υποδηλώνει ότι περισσότεροι πολίτες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας ή αναζητούν απασχόληση, ενισχύοντας τη συνολική συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό.

Η εικόνα της ανεργίας παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο ανά ηλικιακή ομάδα όσο και ανά φύλο. Στις νεότερες ηλικίες, το πρόβλημα παραμένει εντονότερο, καθώς το ποσοστό ανεργίας για την ομάδα 15-24 ετών διαμορφώθηκε στο 21,0%. Αν και το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο του γενικού δείκτη ανεργίας, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας.

Αντίθετα, στις ηλικίες 25-74 ετών, η ανεργία κινείται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα και συγκεκριμένα στο 8,3%, γεγονός που αποτυπώνει μεγαλύτερη σταθερότητα και απορρόφηση στην αγορά εργασίας για τον ενεργό πληθυσμό με περισσότερη εμπειρία.

Σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου, οι άνδρες εμφανίζουν χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας, το οποίο τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 6,9%. Αντίθετα, για τις γυναίκες το ποσοστό παραμένει αισθητά υψηλότερο, στο 11,5%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ανισότητα που καταγράφεται στην ελληνική αγορά εργασίας.