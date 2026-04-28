Η ιδιαίτερη ανάρτηση της Τζένης Θεωνά για τα γενέθλια του γιου της και οι φωτογραφίες από το πάρτι.

Μία άκρως οικογενειακή γιορτή δημιούργησαν η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης για τα γενέθλια του πρωτότοκου γιου τους, Αρίωνα.

Το ζευγάρι φαίνεται να οργάνωσε ένα πάρτι – υπερπαραγωγή με πολλά παιχνίδια και λιχουδιές για μικρούς και μεγάλους, με σκοπό να γιορτάσουν τα 7α γενέθλια του μεγάλου τους γιου.

Η ηθοποιός μάλιστα, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram μοιράστηκε μερικά από τα στιγμιότυπα της ημέρας μαζί με μερικές από τις σκέψεις της.

Η ίδια, παρουσιάστηκε ανανεωμένη στο πλευρό του ερμηνευτή, Δήμου Αναστασιάδη, ενώ στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε χαρακτηριστικά: «Το πάρτι της ζωής μας. Το ωραιότερο πάρτι που έχουμε κάνει. Ήμασταν όλοι εκεί, οικογένεια και φίλοι. Και όσοι έλειπαν τους νιώθαμε κοντά μας. Πρώτη φορά as a family of four.

Γιορτάσαμε το μεγάλο μας αγόρι. Αυτή την δύναμη που λέμε Αρίωνα. Όλα έμοιαζαν σωστά. Η καρδιά μας ήταν γεμάτη.

Την επόμενη στιγμή διάβαζα πάλι φρικώδεις ειδήσεις για τα παιδιά. Και ξαφνικά όλα μου φαίνονται παράλογα.

Θα προσπαθήσω επιμείνω στην χαρά. Και την ελπίδα. Να είναι τα παιδιά γερά και τυχερά. Και ο κόσμος μας ασφαλής γι’ αυτά».