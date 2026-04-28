Όσα αποκάλυψε η Χριστίνα Πολίτη για τη σχέση της με την Άννα Βίσση.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, η Χριστίνα Πολίτη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον οικοδεσπότη της, Γιώργο Λιάγκα.

Η συζήτηση, σύντομα, στράφηκε προς τις φήμες που θέλουν να έχουν σκεπάσει σύννεφα τη σχέση της με την Άννα Βίσση, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την φιλία των δύο γυναικών να έχει λήξει.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Λιάγκας δεν δίστασε να ρωτήσει: «Θα σε ρωτήσω εγώ κι εσύ απάντησε όπως θέλεις… Καταλαβαίνουμε ότι με τη Βίσση δεν κάνετε παρέα πια…».

Παρ’ όλα αυτά, η Χριστίνα Πολίτη τόνισε ότι δεν θα ήθελε να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα: «Αυτό δεν θα το συζητήσω το θέμα, είπα, εδώ…». Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το νέο τραγούδι της ερμηνεύτριας, η ίδια εξήγησε:

«Μου αρέσει πολύ το «Αιγαίο», μου αρέσουν όλα τα τραγούδια της και δεν θέλω να βγάλω καμία λεζάντα σήμερα για το ίδιο θέμα, γιατί το θεωρώ παιδαριώδες. Όχι, δεν έχω τσακωθεί με την Άννα. Κανένας δεν έχει τσακωθεί! Δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ στη ζωή της, μπορεί να έχει τσακωθεί και με άλλους ανθρώπους και τα ξαναφτιάχνει, όπως κι εγώ, απλά δεν παίρνουν δημοσιότητα», εξήγησε.

Αναφερόμενη στα social media και το unfollow στο Instagram, εξήγησε: «Δυστυχώς με τα Instagram και όλα αυτά, βλέπω πάρα πολύ αυτό το πράγμα με το unfollow, το βλέπω παντού και λέω ότι είναι παιδιάστικο, δηλαδή 15χρονα τα κάνουν αυτά».

Κλείνοντας μάλιστα, επισήμανε ότι οι προτεραιότητες κάθε ανθρώπου μεταβάλλονται με αποτέλεσμα να επέρχεται κάποια απόσταση στις σχέσεις: «Εμένα δεν έχει φύγει κανένας άνθρωπος από τη ζωή μου. Δεν έχει σημασία αν δεν κάνεις παρέα τώρα, γιατί μπορεί να κάνεις μετά από έναν μήνα ή να σε πάρει τηλέφωνο και να έρθεις πίσω. Έχω χαθεί με ανθρώπους αλλά ποτέ δεν έχω σπάσει με ανθρώπους που ήταν σημαντικοί. Λες να μην ξαναμιλήσουμε ποτέ με την Άννα; Είναι χαζό. Άμα ήταν ένα σημαντικό θέμα, δεν θα ερχόμουν κιόλας».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 6:30

