Ο Γιώργος Θεοφάνους αποκάλυψε το λόγο που διαφώνησε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο Γιώργος Θεοφάνους το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2night Show», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο γνωστός συνθέτης μίλησε για όλους και για όλα, αναφέρθηκε στην καριέρα του και την επαγγελματική του πορεία, ενώ μεταξύ άλλων αποκάλυψε τον τίτλο του τραγουδιού που γράφτηκε για την Άννα Βίσση και τελικά το ερμήνευσε η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, θέλησε να μάθει το λόγο για τον οποίο ο συνθέτης στο παρελθόν φάνηκε να έρχεται σε ρήξη με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο ίδιος, απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν διαφωνώ με την καλλιτέχνιδα Νατάσα, με τον άνθρωπο διαφώνησα. Τέλος και τραβάμε μία κόκκινη γραμμή εκεί. Είμαι τόσο υπερήφανος που είπε τα τραγούδια μου, κανείς δεν θα τα έλεγε τόσο ωραία».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Κόκκινη γραμμή» αρχικά είχε συμπεριληφθεί σε δίσκο της Άννας Βίσση, απορρίφθηκε από την Πέγκυ Ζήνα και τελικά ερμήνευσε η Νατάσα Θεοδωρίδου:

«Η «κόκκινη γραμμή» ήταν γραμμένη για την Άννα Βίσση, για τον δίσκο της, δεν γράφτηκε για τη Νατάσα. Πέρασε μετά από την Πέγκυ Ζήνα όπου απορρίφθηκε και έφτασε στα χέρια της Νατάσας, το δοκιμάσαμε και είπαμε ότι αυτό είναι».

