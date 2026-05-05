Όσα είπε ο Νίκος Κοκλώνης για τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου. Η αποκάλυψη για τον Βασίλη Καρρά.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» παραχώρησε ο Νίκος Κοκλώνης, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου.

Ο γνωστός παραγωγός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε σε μερικά από τα πιο επίκαιρα ζητήματα, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι πλέον διατηρεί επικοινωνία με την Κατερίνα Καινούργιου.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στη στιγμή που ο αείμνηστος Βασίλης Καρράς του είχε αποκαλύψει το πρόβλημα της υγείας του: «Όταν ο Βασίλης έφυγε από τη ζωή έσβησε ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική, αλλά και ένα μεγάλο κεφάλαιο για εμένα. Ήταν ο άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα μου στα καλά και τα κακά. Όταν δεν έκανα νούμερα τον έπαιρνα για να έρχεται.. Εδώ μου εξομολογήθηκε και το πρόβλημα υγείας του. Σε ένα διάλλειμα μου λέει: Θέλω να σου πω κάτι, δεν βγήκαν πολύ καλές οι εξετάσεις». Τότε δεν κατάλαβα τι εννοούσε, αλλά όποιος δει πιο προσεκτικά εκείνο το επεισόδιο, στο τέλος έβαλε τα κλάματα στη σκηνή! Δεν κατάλαβα ποτέ! Πέρασε καιρός για να καταλάβω ότι ήταν γι’ αυτόν τον λόγο».

Σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές κόντρες, ο παραγωγός, εξήγησε ότι από πλευράς του δεν υπάρχει οποιαδήποτε ρήξη, ωστόσο ανέφερε ότι δεν είναι λίγοι όσοι αναφέρονται στο πρόσωπό του: «Κόντρα δεν έχω με κανέναν. Κάποιοι λένε διάφορα για εμένα. Το 99%, μπροστά μου λέει τα αντίθετα. Έχω κάποιες έχθρες, όπως με τον Βαγγέλη Περρή. Θεωρώ ότι μου κρατάει κακία γιατί δεν τον είχα πάριε τότε αρχισυντάκτη!».

Σε άλλο σημείο ο Νίκος Κοκλώνης, αναφέρθηκε στην σχέση που διατηρεί πλέον με την Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία διατηρεί επαφή μέσω μηνυμάτων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κόντρα της παρουσιάστριας με τον Γρηγόρη Γκουντάρα: «Τα πράγματα είναι διφορούμενα. Η Κατερίνα λέει σε τρίτους, γιατί δεν έχουμε μιλήσει, μιλάμε μόνο με μηνύματα τώρα που γέννησε, ότι έχει πάρα πολλά να μου πει για κάποιους. Φαντάζομαι ότι έχει να μου πει και για τον Γκουντάρα. Από την άλλη, εγώ έπρεπε να υποστηρίξω τον Γρηγόρη που με ακολούθησε…».

Τέλος, αναφέρθηκε εν συντομία στον επικείμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα, εξηγώντας ότι στην περίπτωση που η τελετή πραγματοποιηθεί ημέρα Σάββατο, θα προτιμήσει να μην πραγματοποιηθεί η ζωντανή μετάδοση του «Just The 2 of Us», προκειμένου να παραβρεθεί.