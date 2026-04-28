Η Παρθένα Χοροζίδου θα βρίσκεται στη σκηνή της Eurovision 2026, στο πλευρό του 27χρονου Akyla.

Η Παρθένα Χοροζίδου είναι ένα από τα πρόσωπα που θα βρίσκονται φέτος στη σκηνή της Eurovision, συμπληρώνοντας την τελική εμφάνιση του Akyla στη Βιέννη.

Η γνωστή ηθοποιός, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», όπου δεν κατάφερε να κρύψει τον ενθουσιασμό της, αλλά και τη λύπη της που σε λίγες εβδομάδες η εμπειρία αυτή θα έχει λάβει τέλος.

Όπως εξήγησε, από νεαρή ηλικία έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τον μουσικό διαγωνισμό: «Παρακολουθούσα σαν παιδάκι τη Eurovision. Την έχω παρακολουθήσει μέχρι και στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο. Σε καμία περίπτωση δεν περίμενα τη συμμετοχή μου στη Eurovision».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, τόνισε ότι ο 27χρονος εκπρόσωπος της Ελλάδας, γίνεται καλύτερος μέρα με τη μέρα, ενώ μεταξύ των συντελεστών υπάρχει η απόλυτη χημεία: «Με τον Ακύλα υπάρχει χημεία, ο Φωκάς πάντα διαλέγει ανθρώπους δίπλα του με καλό υλικό. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Φωκάς, μόνο που δεν του το ‘κλεισα, του λέω είσαι τρελός. Το συζήτησα με την οικογένειά μου και μου είπαν να πω ναι. Δεν αισθανόμουν πως έχω το δικαίωμα να πατήσω σε αυτή τη σκηνή».

Και στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι ο ρόλος της στη σκηνή της Eurovision, θα είναι να υποδυθεί κάποιον χαρακτήρα στο παιχνίδι του Akyla: «Θα είμαστε χαρακτήρες μέσα στο παιχνίδι του Ακύλα. Περιμένω με χαρά, απολαμβάνω όλο αυτό που κοντεύει να τελειώσει και στεναχωριέμαι. Ο Ακύλας γίνεται κάθε μέρα και καλύτερος, είναι πολύ δουλευταράς. Είμαι κολακευμένη που έλεγαν πως θα είμαι η μητέρα του, μακάρι να έκανα ένα τέτοιο παιδί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4ntjw28wl5?integrationId=40599y14juihe6ly}