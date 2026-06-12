Το Μαρμάρι αποτελείται από δύο διαδοχικές αμμώδεις παραλίες με κρυστάλλινα νερά, οι οποίες περιβάλλονται από το χαρακτηριστικό άγριο τοπίο της Μάνης.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά παραθαλάσσια σημεία της Λακωνικής Μάνης παρουσιάζεται στο νέο βίντεο του Up Stories, το οποίο αναδεικνύει την ομορφιά της παραλίας Μαρμάρι, κοντά στο Πόρτο Κάγιο και λίγα χιλιόμετρα από τη γραφική Βάθεια.

Το Μαρμάρι αποτελείται από δύο διαδοχικές αμμώδεις παραλίες με κρυστάλλινα νερά, οι οποίες περιβάλλονται από το χαρακτηριστικό άγριο τοπίο της Μάνης. Ανάμεσά τους δεσπόζουν οι πέτρινοι πύργοι της περιοχής, προσδίδοντας μια μοναδική εικόνα που συνδυάζει φυσική ομορφιά και τοπική αρχιτεκτονική παράδοση.

Πρόκειται για τη νοτιότερη παραλία της ηπειρωτικής Ελλάδας με αμμουδιά, καθώς νοτιότερα συναντάται μόνο το Βαθύ, όπου η ακτογραμμή καλύπτεται από λεπτό βότσαλο.

Η πρώτη παραλία είναι εύκολα προσβάσιμη και διαθέτει περιορισμένες οργανωμένες υποδομές για τους επισκέπτες. Αντίθετα, η δεύτερη είναι πιο απομονωμένη και προσεγγίζεται μέσω ενός σύντομου πεζοπορικού μονοπατιού διάρκειας περίπου δέκα λεπτών, προσφέροντας μεγαλύτερη ησυχία και χαλάρωση.

Μέσα από εναέριες εικόνες, το βίντεο καταγράφει τα τιρκουάζ νερά, τις χρυσαφένιες αμμουδιές, τους επιβλητικούς πέτρινους πύργους και το ιδιαίτερο φυσικό ανάγλυφο της Μάνης, αναδεικνύοντας έναν από τους πιο γοητευτικούς καλοκαιρινούς προορισμούς της νότιας Ελλάδας.

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Δείτα τα εντυπωσιακά πλάνα του UP Stories

{https://www.youtube.com/watch?v=-cIrTQwipGE}