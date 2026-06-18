Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γνωστοποίησε την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης διεθνούς έκδοσης ομολογιών της βάσει του Regulation S

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοίνωσε την πρώτη αξιολόγησή του από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody’s Ratings και S&P Global Ratings, λαμβάνοντας βαθμολογία Baa1 με σταθερή προοπτική από τη Moody’s και BBB+ με σταθερή προοπτική από τη S&P, επιβεβαιώνοντας τη χρηματοοικονομική του ισχύ και τη θετική εικόνα του στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης διεθνούς έκδοσης ομολογιών της βάσει του Regulation S, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Η έκδοση αφορά μη εξασφαλισμένες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior unsecured notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2033 και ετήσιο επιτόκιο 3,75%, ενώ η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο 99,469% της ονομαστικής αξίας.

Η συναλλαγή συγκέντρωσε ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 5,2 φορές το αρχικά επιδιωκόμενο ποσό. Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί για τις 24 Ιουνίου 2026.

Η εταιρεία προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) του Euronext Dublin, αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα κατευθυνθούν κυρίως στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και στην κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών.

Για τη συναλλαγή, οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE ανέλαβαν τον ρόλο των Joint Global Coordinators, ενώ ως Joint Bookrunners συμμετείχαν οι AXIA Ventures Group Ltd, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.