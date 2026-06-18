Το επενδυτικό πρόγραμμα της ElvalHalcor στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, με έμφαση στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 250 εκατ. ευρώ προτίθεται να προχωρήσει η ElvalHalcor, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του νέου επιχειρηματικού της σχεδίου για την περίοδο 2026-2030, συνολικού ύψους επενδύσεων περίπου 455 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, με έμφαση στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού.

Στον τομέα του αλουμινίου, η ElvalHalcor σχεδιάζει την κατασκευή νέου ψυχρού ελάστρου δυναμικότητας περίπου 300 χιλιάδων τόνων, καθώς και νέας μονάδας χύτευσης και σχετικών υποδομών ανακύκλωσης. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους 679 χιλιάδες τόνους, ενώ το ποσοστό χρήσης ανακυκλωμένου υλικού αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 32% σε 45%.

Παράλληλα, στον κλάδο χαλκού προβλέπεται η επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, η ανάπτυξη κέντρου ανακύκλωσης στη Sofia Med και η υλοποίηση επενδύσεων σε αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών. Η παραγωγική δυναμικότητα του κλάδου εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί έως τους 303 χιλιάδες τόνους.

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω διάθεσης νέων μετοχών με διαδικασία fully marketed offering. Αν και προβλέπεται κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, θα εφαρμοστεί μηχανισμός προτεραιότητας για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.

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Για την έγκριση της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 9 Ιουλίου 2026, ενώ η ολοκλήρωση της αύξησης τοποθετείται χρονικά εντός του ίδιου μήνα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Ρόλο Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners έχουν αναλάβει οι Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE.

Η διοίκηση της ElvalHalcor εκτιμά ότι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, με στόχο προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ έως το 2030, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργούν η ενεργειακή μετάβαση, η κυκλική οικονομία και οι ευρύτερες παγκόσμιες αναπτυξιακές τάσεις.